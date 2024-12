California: orso entra in casa e fa il bagno in piscina

Un residente della zona di Los Angeles ha ripreso un orso nella sua piscina. Su TikTok è stato pubblicato il video di un orso intento a farsi il bagno nella piscina di una casa privata in California. Il momento è stato immortalato dal padrone di casa che l'ha condiviso sui social raggiungendo nel giro di pochissimo tempo migliaia di like e follower.

Un orso si fa il bagno in una piscina a Los Angeles

Il video dell'orso che fa il bagno nella piscina di un'abitazione privata a Los Angeles, California, è stato pubblicato sul canale Bearsinmypool che si occupa di segnalare gli avvistamenti dei plantigradi. Nel video si sente la padrona di casa Maria raccontare di questo speciale avvistamento di un orso nella piscina della sua abitazione dove vive con il compagno Ryan. Si tratta di una villetta ubicata alla periferia di Los Angeles diventata nel giro degli ultimi mesi molto richiesta dai plantigradi che si recano per un refrigerante bagno in piscina.

"Lavoriamo entrambi da casa", ha detto la donna, "ed entrambi amiamo fare fotografie. È uno spettacolo incredibile da guardare e volevamo condividerlo con voi". Naturalmente i primi tempi entrambi hanno avuto paura considerando la pericolosità dell'orso nero americano, ma si sono documentati per capire cosa è meglio per questa categoria di orsi e come mettersi in sicurezza. "All'inizio eravamo terrorizzati, ma abbiamo fatto molte ricerche per capire cosa è meglio per gli orsi e cosa è meglio per noi. Ci stiamo assicurando di essere al sicuro", ha detto la donna.

Today I witnessed a bear swaggering into the city, patrolling the streets like a VIP tourist, as if the entire city was its territory!#bearenteringthecity #peopleandnature #surprise #realwildbeauty #todayisnotorious #Los Angeles pic.twitter.com/wQKW8qy7v8 — Yuxuan (@shirou860316) December 4, 2024

Chi è l'orso nero americano?

L'orso nero americano, chiamato anche Ursus americanus, è conosciuto anche come orso nero. Si tratta di una specie di orso di medie dimensioni endemica del Nord America. È la specie di orso più piccola e più ampiamente distribuita del continente. È un onnivoro, con una dieta che varia notevolmente a seconda della stagione e della posizione.

L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) classifica l'orso nero americano come una specie a rischio minimo a causa della sua ampia distribuzione e di una popolazione numerosa, stimata essere il doppio di quella di tutte le altre specie di orsi messe insieme. Insieme all'orso bruno è una delle due sole specie di orsi moderni non considerate dall'Iucn come minacciate di estinzione a livello globale.