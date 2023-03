California, luci misteriosi nel cielo: l'ipotesi dell'astronomo - Video

Nel giorno di San Patrizio, a Sacramento in California, misteriose scie luminose sono apparse nel cielo. Alcuni abitanti, che hanno avuto la possibilità di assistere allo spettacolo, lo hanno definito come qualcosa di mai visto prima: uno spettacolo che ha lasciato molti senza parole. Di cosa si è realmente trattato?

Luci misteriosi nel cielo in California

Erano le 21.30 ora locale, quando Jaime Hernandez, che in quel preciso istante si trovava a Sacramento, in California, per i festeggiamenti di San Patrizio, ha avuto modo di assistere a uno spettacolo di luci incandescenti avvistate mentre sfrecciavano nel cielo californiano. “Eravamo scioccati, ma stupiti di essere riusciti a vederle. Nessuno di noi aveva mai visto niente del genere prima” - ha raccontato Jaime Hernandez ad Associated Press.

L'ipotesi dell'astronomo Jonathan McDowell

Stando a quanto affermato da Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, non si è trattato di stelle cadenti come si è ipotizzato in un primo momento, ma bensì pezzi di spazzatura spaziale bruciati mentre facevano ritorno nell’atmosfera terrestre e che in quel preciso istante si trovavano sopra la California.

A quanto pare, come affermano gli esperti, i detriti avvistati nel cielo della California provenissero con molte probabilità da un satellite giapponese utilizzato per le comunicazioni lanciato verso la Stazione Spaziale nel 2009, e che da poco si è sganciato per dare spazio alla nuova tecnologia a bordo dell’avamposto spaziale. McDowell, ha infatti dichiarato che “Il satellite si è quasi interamente bruciato durante il rientro, e che qualche piccolo detrito sopravvissuto potrebbe avere raggiunto l’area di Yosemite”.

La conferma della US Space Force

Inoltre, ad avvalorare l'ipotesi di McDowell, è arrivata la conferma da parte della US Space Force in merito al percorso di rientro del satellite sulla California, e l'orario è compatibile con il momento in cui le persone hanno avvistato le luci nel cielo nell'area nei pressi di Sacramento.