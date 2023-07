Calendario esodo agosto 2023, le previsioni del traffico per le vacanze. Giorni e orari da bollino rosso

Agosto è da sempre per antonomasia il mese delle ferie estive per milioni di italiani. Nelle prossime settimane milioni di italiani saranno in partenza per le vacanze dell'estate 2023 e la Polizia di Stato ha condiviso il calendario con le previsioni del traffico per il mese di agosto.

Previsioni traffico agosto 2023: il calendario con bollino rosso

Con l'arrivo delle vacanze estive e l'avvicinarsi del mese di agosto, da sempre uno dei più affollati e richiesti per i viaggi, le strade cominciano a registrare un aumento importante del traffico autostradale. Milioni di viaggiatori solitamente percorrono le strade che collegano le grandi città a località di mare o montagna. Tra le strade più trafficate sicuramente ci sono: l'autostrada A1 Milano-Napoli e la A14 che collega Bologna a Taranto. In previsione del grande esodo d'agosto 2023, la Polizia di Stato ha comunicato le previsioni del traffico autostradale delle prossime settimane con i giorni da bollino rosso e nero. Ricordiamo che il bollino rosso indica traffico intenso sulle strade, mentre il bollino nero indicano una condizione di traffico critico.

La prima giornata da bollino rosso segnalata dalla Polizia di Stato è quella di giovedì 3 agosto, ma anche venerdì 4 agosto. Sabato 5 agosto, invece, giornata da bollino nero con circa 20 milioni di viaggiatori sulle strade e autostrade.

Calendario del traffico agosto 2023: i giorni da bollino rosso nero

Ma scopriamo nel dettaglio tutte le giornate dell'esodo di agosto per le vacanze estive 2023 indicate dalla Polizia di Stato.

Giovedì 3 agosto pomeriggio da bollino rosso;

Venerdì 4 agosto mattina/pomeriggio da bollino rosso;

Sabato 5 agosto mattina da bollino nero;

Sabato 5 agosto pomeriggio da bollino rosso;

Domenica 6 agosto mattina da bollino rosso;

Venerdì 11 agosto pomeriggio da bollino rosso;

Sabato 12 agosto mattina/pomeriggio da bollino rosso;

Domenica 13 agosto mattina da bollino rosso;

Sabato 19 agosto mattina da bollino rosso.

La Polizia di Stato ha comunicato anche le prime previsioni del traffico del contro esodo dalle vacanze estive 2023 da bollino rosso. Ecco nel dettaglio:

Domenica 20 agosto giornata rossa per i primi rientri dalle vacanze;

Lunedì 21 agosto ancora il bollino rosso al mattino per il controesodo;

Sabato 26 agosto mattina da bollino rosso per chi va in vacanza e bollino rosso mattina e pomeriggio per chi rientra in città;

Domenica 27 agosto mattina e pomeriggio bollino rosso per i rientri;

Lunedì 28 agosto è previsto l’ultima giornata da bollino rosso per chi rientra in città.

Per i milioni di viaggiatori, italiani e non, che si metteranno in viaggio per l'esodo e contro esodo delle vacanze estive 2023 è possibile restare sempre informati sulle condizioni del traffico nei seguenti modi: