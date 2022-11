Calendario dell’Avvento, storia e curiosità di una delle tradizioni di Natale più conosciute

Il Natale è alle porte ed è già scoppiata la caccia al Calendario dell'Avvento, una delle tradizioni natalizie più amate da grandi e piccini. Ecco storia e curiosità sull'Avvento, uno dei momenti più importanti dell’anno per i cattolici di tutto il mondo.

Calendario dell'Avvento: la storia e chi l'ha inventato

Il Calendario dell'Avvento è una delle tradizioni natalizie più amate di sempre. Proprio come il Presepe, pensato come uno strumento di attesa nei giorni che precedono l'arrivo del Santo Natale, anche il Calendario è stato ideato con la medesima finalità. Se il Presepe è stato ideato da San Francesco d’Assisi nel 1223 a Greccio con l'obiettivo di far conoscere e comprendere a tutti il grande mistero dell'Incarnazione di Gesù tramite la Natività, il Calendario dell'Avvento è stato pensato e destinato ai bambini. L'Avvento è uno dei momenti più importanti dell'anno per la popolazione cattolica visto che i credenti si preparano alla nascita di Cristo rinnovata ogni anno nella sua magia. Una nascita che simboleggia speranza, ma anche amore.

L'idea di un Calendario dell'avvento è venuta a Gerhard Lang alla fine dell’Ottocento. In Germania, infatti, era già molto diffusa l'usanza di appendere alle pareti di casa dei piccoli addobbi natalizi su cui venivano segnati i giorni che mancavano alla nascita di Gesù Bambino.

Calendario dell'Avvento oggi: dal fai da te a quello beauty

Tutto è iniziato proprio a casa Lang con la mamma di Gerhard che, stanca di continuare a sentire la solita domanda "quando arriva il Natale? Quanti giorni mancano", preparò 24 biscotti speziati riponendoli in altrettanti sacchetti. La promessa della mamma al figlio era semplice: mangiarne uno al giorno dal 1 dicembre fino alla vigilia di Natale. Un calendario dell'avvento fai da te che è stato l'inizio di tutto, visto che con il passare degli anni questa tradizione ha cominciato a diffondersi in tutto il mondo.

Oggi sono tantissime le idee proposte per stemperare l'attesa del Natale con una serie di calendari dell'Avvento di ogni tipo; ci sono quelli con caramelle e cioccolatini, ma anche con piccoli pensieri e idee regalo per festeggiare dal 1 fino al 24 dicembre l'arrivo del Natale. Con il boom economico, infatti, accanto ai classici calendari dell'avvento fai da te è possibile trovare anche quelli per adulti come quelli "alcolici" con una fiaschetta o una bottiglia di vino per ogni giorno che precede il Natale. Non solo, spazio anche a calendari che hanno all'interno prodotti di bellezza, profumi, ma anche oggetti per la casa e tanto tanto altro.