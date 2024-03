Caldo record in Brasile, "sensazione termica" di +62,3°C nella capitale Rio de Janeiro

Una ondata di calore senza precedenti ha investito il Brasile, paese sudamericano che, si estende dal bacino amazzonico, a nord, fino ai vigneti e alle imponenti cascate dell'Iguaçu, a sud. La colonnina di mercurio ha toccato a Rio De Jainero la temperature record di +62,3° pari a 144,1 gradi Fahrenheit. La situazione.

Boom di calore a Rio De Jainero: temperature da +62,3°

Un’ondata di caldo davvero soffocante ha interessato il Brasile e in particolare la città di Rio De Jainero dove l’indice di calore ha registrato un nuovo record. La temperatura ha sfiorato i 62,3 gradi°, circa 144,1 gradi Fahrenheit. Si tratta del valore più di alto registrato negli ultimi dieci anni stando a quanto comunicato dalle autorità meteorologiche. Domenica mattina alle ore 9:55 locali (le 13:55 italiane), la colonnina di mercurio ha visto schizzare la temperatura a 62,3 gradi. Un nuovo record nella bellissima città simboleggiata dalla statua del Cristo Redentore e famosa anche per le affollate spiagge di Copacabana e di Ipanema e per il coloratissimo Carnevale.

Il picco di calore è stato registrato nel quartiere di Guaratiba, nella zona Ovest della città di Rio de Janeiro in Brasile. E' il valore più alto mai registrato dal 2014, basti pensare che il precedente record dell’indice di calore era stato stabilito a novembre con 59,7°C (139,5°F). Intanto il Brasile è nella morsa del caldo, stando a quanto comunicato dai meteorologi, con le spiagge di Ipanema e Copacabana prese d'assalto dai cittadini, mentre le autorità pubblicavano consigli su come affrontare il caldo.

➡️Alerta en #Brasil por ola de calor ¡con sensación térmica de 60 grados en Río de Janeiro!



🌐La info aquí—> https://t.co/szzuqRsNH6 pic.twitter.com/KaVe1RYvWu — ELHEROICO.MX (@ElHeroicoDiario) March 18, 2024

Allerta caldo in Brasile: a Rio De Janeiro "settimana ad altissimo rischio"

Intanto in Brasile è scattata l'allerta per il caldo. Temperature da record destinate a perdurare ancora per molti giorni. Raquel Correia, 49 anni, assistente amministrativa in un parco nel centro di Rio, ha dichiarato alla stampa locale: «ho molta paura che la situazione peggiori perché la popolazione sta aumentando molto e la deforestazione è molto elevata a causa dell'aumento delle abitazioni».

Nel sud del Brasile, infatti, sono in corso temporali e piogge estreme che stanno causando danni e disagi importanti. L'agenzia di informazioni meteorologiche MetS ha comunicato: «la settimana sarà ad altissimo rischio nel centro-sud del Brasile a causa di piogge e temporali intensi. Il sistema più preoccupante è un fronte freddo molto intenso che arriverà con piogge torrenziali e possibili tempeste». Basti pensare che in alcune località dello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, sono stati registrati volumi di pioggia eccezionalmente elevati fino a 300 mm.