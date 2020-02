Caldo anomalo in arrivo

Nella giornata di lunedì nuvole in generale aumento con poche piogge su estremo Nordest, Liguria, settore tirrenico. Attenzione ai venti di Libeccio in sensibile rinforzo. Le previsioni per le prossime ore.

Martedì sarà un’altra giornata molto ventosa per venti occidentali con raffiche che potranno toccare gli 80-90 km/h sui mari di Ponente e sulle Alpi occidentali. Sarà una giornata abbastanza soleggiata a parte il passaggio di velature, con qualche addensamento più compatto che rimarrà addossato alle Alpi di confine dove sarà possibile qualche nevicata oltre i 1000 metri di quota. Temperature in generale aumento con valori che potranno raggiungere i 20°C lungo il versante adriatico e localmente superarli sui settori orientali delle Isole. Anche al Nord si potranno toccare punte diffusamente oltre i 15°C. Mercoledì nuvolosità nel versante tirrenico del Centro e in Sardegna con delle piogge più probabili su Lazio e zone interne della Toscana. Un po’ di nubi anche sull’arco alpino più compatte in Alto Adige e in Friuli ma senza fenomeni di rilievo, ampie zone di sereno in val Padana. Temperature in calo rispetto ai valori molto miti dell’inizio settimana. Giovedì la persistenza di correnti occidentali darà luogo ancora a della nuvolosità non particolarmente intesa su Liguria, regioni tirreniche e isole maggiori. L’ultima parte della settimana potrà essere caratterizzata nuovamente dall’arrivo di un nucleo di aria fredda sui Balcani e sulle nostre regioni adriatiche che potrebbe determinare un sensibile calo termico al Centro-sud e un’intensa ventilazione settentrionale su tutte le nostre regioni, con delle precipitazioni sulle regioni centro-meridionali.

Immagine iStock-Getty Images