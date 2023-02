Calabria, nevicata record in Sila: a San Giovanni in Fiore mai così tanta da 15 anni. Le immagini

Come annunciato dalle previsioni meteo in Calabria, nelle ultime ore, si è verificata una vera e propria nevicata record. La zona più colpita? Quella della Sila tanto che a San Giovanni in Fiore non nevicava così tanto da 15 anni.

Nevicata record in Calabria: la situazione in Sila

Era attesa ed è arrivata. A causa della recente perturbazione che ha colpito soprattutto il Sud, imbiancando anche le coste di Emilia, Marche e Abruzzo, in Calabria è arrivata una quantità di neve davvero straordinaria. Si parla già di nevicata da record o nevicata storica. Sia sul Pollino, che sulla Sila, ma anche a Serre e in Aspromonte si registrano accumuli davvero eccezionali.

Ciò che fa notizia è il dato che emerge dalla provincia di Cosenza ovvero da San Giovanni in Fiore, paese che si trova nel cuore della Sila Grande, dove sono caduti tra i 50 e i 70 centimetri di neve come non succedeva da circa 15 anni.

L'ultima nevicata così abbondante risale, infatti, all'ormai lontano 16 dicembre 2007. In quel giorno cadde ben quasi un metro di neve. Poi per ben quindici anni circa le nevicate, pur frequenti, non hanno mai superato i 30-35 centimetri.

I disagi causati dalla neve

Sui social si stano diffondendo immagini spettacolari, ma la neve, così abbondante, ha causato anche numerosi disagi e problemi. Gli uomini dell'Anas stanno cercando di far fronte, ad esempio, all'emergenza neve su tutto il territorio regionale e in particolare nella zona del vibonese. La Trasversale delle Serre e l'ex strada provinciale 110 sono interessate da interventi con mezzi sgombraneve e spargisale perché rese impraticabili dagli accumuli.

Proprio durante l'ultima nottata gli stessi operai dell'Anas hanno portato al sicuro un gruppo di operai dell'Enel rimasti intrappolati all'altezza del bivio di Nardodipace.