Cala Mariolu è la spiaggia più bella d’Europa e la seconda al mondo

Cala Mariolu.

Volete sognarvi già sul mare più bello? Non bisogna andare troppo lontano: c’è Cala Mariolu, in Sardegna, appena certificata come la spiaggia più bella d’Europa e la seconda al mondo. Con i voti di mille esperti di viaggio, l’ha incoronata, come riporta l'Ansa, il sito americano The World's 50 Best Beaches. Nel mondo la perla del Golfo di Orosei viene superata soltanto dalla Baia di Trunk nelle Isole Vergini Americane.

Italia prima in Europa

L’Italia si piazza molto bene in genere con tre spiagge tra le prime 50 con un’altra di Baunei (Nuoro), Cala Goloritzé al 19° posto (5° europeo) e la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in Sicilia, al 50° mondiale e all’11°continentale. In Europa segue la Grecia con due piazzamenti nella Top 50.

Le altre spiagge nella classifica europea

Restando nella sola classifica continentale, l’Italia vede poi le spiagge di: Capriccioli di Arzachena al 15° posto, Sansone a Portoferraio al 27°, della Rotonda di Tropea al 29°, dell'Arcomagno di San Nicola Arcella al 39°, Cala Coticcio a Caprera al 41°, Cala dei Pagliai alle Isole Tremiti al 44° e La Pelosa di Stintino al 49°.