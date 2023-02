Buenos Aires, condizioni meteo folli: record di caldo e di freddo in 5 giorni

Oltre 30 gradi di escursione termica nel giro di soli 5 giorni, è successo a Buenos Aires dove in così poco tempo si è registrata la temperatura più alta di febbraio e poi quella più bassa dello stesso mese da 60 anni a questa parte.

Meteo pazzo in Argentina: record di caldo e di freddo in 5 giorni

Condizioni meteorologiche estreme hanno coinvolto l'Argentina negli ultimi giorni, con le temperature che sono passate rapidamente da un picco a un altro registrando ben due record per il mese di febbraio. Per questo mese, infatti, la capitale Buenos Aires ha ottenuto il record per il giorno più caldo e subito dopo per quello più freddo dal 1961 a oggi. Domenica 12 febbraio il termometro segnava ben 38,1 gradi, una cifra che secondo i dati del servizio meteorologico nazionale argentino è la più alta mai registrata a febbraio dal 1961 a oggi. Fin qui sarebbe quasi normale, si tratterebbe di un classico caldo anomalo (ricordiamo che in Argentina ora è estate), ma la sorpresa è arrivata appena 5 giorni dopo, ovvero venerdì 17 febbraio: la temperatura è scesa di oltre 30 gradi arrivando a 7,9. Ed ecco dunque un altro record, ma per motivi diversi: è questa la temperatura più fredda registrata a Buenos Aires negli ultimi 63 anni.

Ma com'è possibile un cambio di temperatura così netto e repentino? Buenos Aires e altre città argentine stavano affrontando da giorni un caldo molto insistente, ma il passaggio di un fronte freddo unito alla formazione di un ciclone al largo della capitale ha calmato la situazione abbassando le temperature e segnando una tregua dal caldo. Certo però che nessuno si aspettava un cambio così drastico, con un'escursione termica di 30 gradi nel giro di soli cinque giorni. La causa va attribuita ovviamente anche al cambiamento climatico che ha contribuito alla registrazione di questo nuovo record, battendo primati che avevano resistito per 60 anni.