Ottenuta la prima immagine del getto di materia che esce da un buco nero. VIDEO

Un gruppo di astronomi è riuscito a catturare la prima immagine diretta di un buco nero che espelle un getto di materia. L’incredibile scoperta è stata resa possibile dai dati raccolti da diversi telescopi in tutto il mondo, che mostrano una sorta di "ciambella" luminosa nel cuore di una galassia nota come Messier 87, che si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra. L’immagine, inoltre, mostra un potente getto in uscita dal buco nero che si connette con la materia che vortica intorno al buco nero stesso.

Cosa sappiamo sui "getti" dei buchi neri

“Sappiamo che questi getti vengono espulsi dalle regioni intorno ai buchi neri, ma non sappiamo ancora di preciso come questo avvenga”, ha detto il dottor Ru-Sen Lu, l’autore principale dello studio dallo Shanghai Astronomical Observatory. “Per studiare questo fenomeno direttamente è necessario osservare l’origine del getto quanto più da vicino possibile al buco nero”, ha aggiunto secondo quanto riportato dal Guardian.

Buchi neri nell’Universo: cosa sapere

Molte galassie, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, ospitano un buco nero supermassiccio al loro centro. Questi buchi neri si comportano come delle vere e proprie voragini che assorbono qualsiasi cosa si muova vicino. Molti di questi buchi neri, inoltre, lanciano potenti getti di materia dai loro poli a una velocità molto vicina a quella della luce. Secondo gli scienziati, questi getti sarebbero alimentati dalla rotazione dei buchi neri, ma non ci sono ancora certezze a riguardo: la nuova scoperta è un importante tassello per comprendere meglio i segreti dell’Universo.