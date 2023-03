Brasile, forti piogge: migliaia di sfollati nella zona Nord-Est

Il Brasile è alle prese con un'ondata di piogge e maltempo senza precedenti con migliaia di sfollati e 6 vittime. La zona del Nord-Est del paese sta facendo i conti da giorni con temporali e rovesci che hanno interessato in modo particolare la regione amazzonica.

Brasile travolto dalle piogge: oltre 31.000 sfollati e 6 vittime

Il primo bilancio dopo i rovesci e le piogge, che hanno colpito la zona nord-est del Brasile, è davvero spaventoso. Sono almeno 6 i morti e soprattutto oltre 31.000 gli sfollati stando a quanto comunicato dal Governo dello Stato di Maranhao. A questi numeri vanno aggiunti quelli segnalati dalle autorità dello Stato amazzonico di Acre, al confine con la Bolivia, che parlano di 30 mila persone in gravissime difficoltà dopo le violente piogge. Non solo, le tempeste degli ultimi giorni si sono fatte sentire anche negli Stati di Amazonas, Pará, Rondonia e Tocantis causando danni, disagi e feriti.

Chuvas fortes atingem Manaus. A cena é de destruição! Mais uma vez, casas são arrastadas e pessoas passam por situações de perigo, por falta de políticas públicas sérias e comprometidas com um planejamento urbano que proteja as pessoas dos desastres ambientais. Até quando? pic.twitter.com/EuXbzNHq8K — Chico Alencar (@chico_psol) March 26, 2023

I video e le immagini condivise sui social sono davvero impressionanti e la situazione è gravissima nel municipio di Manaus dove sono stati segnalati più di 135 incidenti di inondazioni. In pochissime ore sono caduti nella zona est della città circa 113 mm di pioggia con le strade trasformatesi in fiumi. Disagi e danni ingenti in tutto il municipio con il dipartimento municipale che ha messo a disposizione due scuole per ospitare 172 famiglie che hanno perso la casa.

Disastro ambientale in Brasile: è colpa del cambiamento climatico?

Le fortissime piogge cadute in Brasile hanno interessato principalmente la zona Nord-Est del paese. Proprio nella zona est di Manaus, nei quartieri Armando Mendes e Gilberto Mestrinho, si sono registrati i danni più gravi. Non da meno i danni registrati nel quartiere Japiim dove una frana ha danneggiato e distrutto 9 case.

Chuvas intensas deixaram os estados do Amazonas, Acre, Pará, Maranhão em alerta neste sábado (25/3). Os estados ao Norte do país vêm sofrendo com temporais nos últimos dias e, na sexta-feira (24), o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo chuvas intensas. pic.twitter.com/B2SIlbWfQ0 — Manauara News (@ManauaraNews40) March 26, 2023

Intanto Waldez Góes, ministro del governo federale per lo sviluppo regionale del Brasile e Marina Silva, ministro per l'Ambiente e il cambiamento climatico, hanno visitato alcune delle zone colpite con il sindaco David Almeida di Manaus e il governatore dell'Amazzonia, Wilson, per valutare l'immediato bisogno di risorse per la capitale dello stato dell'Amazzonia. Si tratta del secondo disastro in città nelle ultime due settimane. Marina Silva, ministro dell’Ambiente e del cambiamento climatico ha dichiarato: "queste emergenze sono una conseguenza del cambiamento climatico" invitando a decretare 'lo stato di emergenza permanente nei comuni più vulnerabili".