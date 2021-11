Il Bonus Terme 2021 è stato un successo. Boom di adesioni nel giro di pochissime ore, ma sono milioni gli italiani esclusi dall'agevolazione prevista dal decreto di Agosto (articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020). Cerchiamo di capire cosa è successo e soprattutto: cosa possano fare gli italiani esclusi dal bonus terme?

Bonus Terme 2021: 250 mila richieste in poche ore

"Sono arrivate più di 250 mila richieste, che hanno rapidamente portato all'esaurimento degli oltre 50 milioni di euro stanziati". Il sito web di Invitalia comunica il grande successo del Bonus Terme 2021 esaurito nel giro di pochissime ore durante il click day. Per chi non ne fosse a conoscenza il bonus terme 2021 è un'agevolazione prevista dal decreto di Agosto (articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020) che offre a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia di poter usufruire di un buono del valore di 200 euro per l'ingresso in strutture termali accreditate. Una ghiotta occasione per gli amanti del relax e del benessere che potranno godere di una giornata di sauna, piscina, bagno turco e massaggi con un rimborso spese pari al 100% del prezzo del biglietto di ingresso. Un'agevolazione pensata anche per rilanciare un settore, quello del benessere, in fortissima crisi da circa due anni a causa della pandemia da Coronavirus.

Le risorse stanziate dallo Stato, per la precisione 51.940.000,00 euro, non hanno permesso di soddisfare il numero di richieste pervenute in occasione del click day dell'8 novembre. Basti pensare che la piattaforma non ha retto la richiesta andando in tilt; la situazione è stata poi ripristinata dalle ore 12.00 del 9 novembre. Stando ai calcoli con le risorse stanziate dal Governo si potranno rilasciare soli 265 mila voucher. Tantissimi, infatti, i cittadini delusi visto che il bonus terme senza ISEE è andato esaurito in circa 4 ore. Cosa possono fare ora gli esclusi dal bonus terme 2021?

Bonus terme 2021: cosa possono fare gli esclusi?

Sono tantissimi i cittadini rimasti esclusi dal bonus terme 2021 andato esaurito in pochissime ore. I centri termali accreditati ( qui la lista completa suddivisa regione per regione ) hanno ricevuto migliaia di richieste a conferma del grandissimo interesse scaturito dal bonus senza ISEE promosso dal Ministero dell'Economia. Per gli italiani rimasti a bocca asciutta l'unica cosa da fare è attendere un possibile rinnovo del bonus. In queste ore, infatti, Federterme ha richiesto un possibile rifinanziamento della misura visto il boom di richieste. La scelta finale però spetta solo al Governo.

Un'altra possibilità per gli esclusi è quella di aspettare: qualora i beneficiari del bonus non dovessero usufruire del voucher del valore di 200 euro, quei soldi tornerebbero nel fondo "bonus terme". Ricordiamo che il bonus terme ha una scadenza della durata di 60 giorni dalla data di emissione: se non utilizzato viene automaticamente annullato.