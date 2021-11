Bonus Terme 2021: strutture, domanda e quando arriva

Vuoi trascorrere una giornata all'insegna del relax alle terme? Bene, dall'8 Novembre 2021 al via le domande per usufruire del Bonus Terme 2021, l’incentivo promosso dal Ministero dello sviluppo economico pensato per rilanciare un settore fortemente colpito dalla pandemia, ma anche per offrire ai cittadini la possibilità di godere dei servizi termali con un rimborso spese.

Bonus terme 2021, come fare la domanda

Il Bonus Terme 2021 è stato pensato dal Mise, Ministero dello Sviluppo Economico, per supportare il settore delle terme da circa due anni in crisi a causa della pandemia da Coronavirus, ma anche per promuovere il miglioramento della salute psico fisica. Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti e la possibilità di usufrurire gratuitamente dei servizi termali è davvero una possibilità da prendere al volo! Sono noti, infatti, i benefici termali che offrono al cliente un momento di relax e benessere, ma risultano utili anche per riabilitazione, prevenzione e lotta di varie malattie croniche.

Il bonus sconto erogato da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Mise, offre un risparmio del 100% della spesa effettuata per i servizi termali fino a un tetto massimo di 200€. Nel caso in cui la spesa dovesse superare la soglia massima di 200€, la parte restante sarà pagata dal cliente.

Bonus Terme 2021, quando arriva

Il bonus terme 2021 è disponibile dall'8 novembre, giorno del cosiddetto click day. Il Ministero ha messo a disposizione 53 milioni di euro stimati per circa 265mila buoni. Questo bonus è previsto per tutti i cittadini e non sono richiesti particolari requisiti in termine ISEE o legati al nucleo familiare. Per usufruire del bonus è importante che la persona sia residente in Italia e abbia superato i 18 anni di età. Un solo bonus è previsto a persona e, una volta effettuata la prenotazione, il cittadino ha a disposizione 60 giorni di tempo per recarsi presso la struttura convenzionata per godere dei servizi termali. Trascorsi i 60 giorni dalla prenotazione, il bonus sarà automaticamente scaduto.

La richiesta del bonus terme 2021 andrà fatta online direttamente sul sito della struttura - centro termale prescelto. Una volta inviata la richiesta e selezionati i servizi termali, sarà la struttura ad occuparsi del resto: inviare telematicamente la richiesta del buono e occuparsi della prenotazione. Una volta verificata la disponibilità, la struttura prescelta invierà un attestato individuale con durata 60 giorni. Ricordiamo che il bonus non è mai cedibile ad un'altra persona e va utilizzato entro e non oltre la data di scadenza presso la struttura prescelta in fase di prenotazione.

Bonus terme 2021, strutture e centri accreditati Regione per Regione

Ecco l’elenco delle strutture e centri accreditati al Bonus terme 2021 suddivisi regione per regione.

Val d’Aosta

QC Terme Pré-Saint-Didier

Piemonte

Fons Salutis – Terme di Agliano (Asti)

Lombardia

Qc Terme Bormio – Bagni Nuovi (Sondrio)

Qc Terme Bormio – Vecchi (Sondrio)

Bormio Terme (Sondrio)

Terme di Trescore (Bergamo)

Terme idroterapiche delle Saline di Miradolo (Pavia)

Terme di Rivanazzano (Pavia)

Terme di Boario (Brescia)

Veneto

Tritone Luxury Hotel Terme & Spa – (Abano Terme, Padova)

Grand Hotel Trieste & Victoria – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Belsoggiorno – (Abano Terme, Padova)

Abano Grand Hotel – (Abano Terme, Padova)

Abano Ritz – (Abano Terme, Padova)

Aqua Hotel – (Abano Terme, Padova)

Hotel Spa Venezia – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Salus – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Al Sole – (Abano Terme, Padova)

Terme Harry’s – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Helvetia – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Vena D’Oro – (Abano Terme, Padova)

Atlantic Terme – (Abano Terme, Padova)

Hotel Columbia Terme – (Abano Terme, Padova)

Universal Terme – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Bristol Buja – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Roma – (Abano Terme, Padova)

Columbus Thermal Pool – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Patria – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Due Torri – (Abano Terme, Padova)

Park Hotel Terme – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Risorta – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme San Lorenzo – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Paradiso – (Abano Terme, Padova)

Hotel La Residence – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Principe – (Abano Terme, Padova)

Savoia Thermae & Spa Hotel – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Formentin – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Bologna – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Metropole – (Abano Terme, Padova)

Hotel Plaza – (Abano Terme, Padova)

Hotel Terme Milano – (Abano Terme, Padova)

Ariston Molino Buja – (Abano Terme, Padova)

Apollo Hotel Terme – (Montegrotto Terme, Padova)

Hotel Terme Europa – (Padova)

Hotel Terme Abano Verdi – (Padova)

Hotel Terme & Beauty Farm Quisisana – (Padova)

Stabilimento Termale La Contea – (Battaglia Terme – Padova)

Ermitage Medical Hotel – (Teolo, Padova)

Hotel Garden Terme – (Montegrotto Terme, Padova)

Hotel Terme delle Nazioni – (Montegrotto Terme, Padova)

Hotel Terme Neroniane – (Montegrotto Terme, Padova)

Hotel Terme Eliseo – (Montegrotto Terme, Padova)

Continental Terme Hotel – (Montegrotto Terme, Padova)

Grand Hotel Terme & Spa – (Montegrotto Terme, Padova)

Aquardens – (Pescantina, Verona)

Terme dei Colli Asolani – (Pieve del Grappa, Treviso)

Leonardo Terme Hotel – (Teolo, Padova)

Camping Hotel Terma Mamma Margherita – (Teolo, Padova)

Trentino Alto-Adige

QC Terme Dolomiti (Pozza di Fassa, Trento)

Levicofin (Trento)

Terme Dolomia (Trento)

Terme di Comano (Stenico, Trento)

Terme Val Rendena (Candenzone, Trento)

Terme Merano

Pejo Terme Natura (Peio, Trento)

Friuli Venezia Giulia

Terme Romane – (Monfalcone, Gorizia)

Terme di Arta – (Arta Terme, Udine)

Liguria

La via delle Terme – (Genova)

Emilia Romagna

Terme Felsinee – (Bologna)

Terme San Luca – (Bologna)

Terme San Petronio – (Bologna)

Terme Acquabios – (Minerbio, Bologna)

Terme dell’Agriturismo – (Monterenzio, Bologna)

Terme di Castel San Pietro – (Castel San Pietro Terme, Bologna)

Thermae Sant’Agnese – (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena)

Ròseo Euroterme – (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena)

Thermae di Salsomaggiore – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme di Tabiano – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme Baistrocchi – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme di Punta Marina – (Ravenna)

Terme di Castrocaro – (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì-Cesena)

Terme di Cervia – (Cervia)

Riccione Terme – (Riccione)

Rimini Terme – (Rimini)

Terme di Monticelli – (Montechiarugolo, Parma)

Terme di Porretta – (Alto Reno Terme, Bologna)

Terme di Riolo – (Riolo Terme, Ravenna)

Terme della Salvarola – (Modena)

Toscana

Terme di Montecatini – (Montecatini Terme, Pistoia)

Terme di Saturnia – (Manciano, Grosseto)

Terme Marine Leopoldo II – (Grosseto)

Terme di Sorano – (Sorano, Grosseto)

Terme San Giovanni – (Siena)

Fonteverde – (San Casciano dei Bagni, Siena)

Terme di Chianciano – (Chianciano Terme, Siena)

Terme di Montepulciano – (Montepulciano, Siena)

Terme di Casciana – (Casciana Terme Lari, Pisa)

Bagni di Pisa – (San Giuliano Terme, Pisa)

Grotta Giusti Thermal Spa – (Monsummano Terme, Pistoia)

Terme Antica Querciolaia – (Rapolano Terme, Siena)

Terme della Versilia Hotel Villa Undulna – (Montignoso, Massa-Carrara)

Marche

Terme Santa Lucia – (Tolentino, Macerata)

Terme di Sarnano – (Sarnano, Macerata)

Terme di Frasassi – (Genga, Ancona)

Umbria

Bagni Triponzo – (Cerreto di Spoleto, Perugia)

Lazio

Terme di Roma – (Tivoli, Roma)

Terme Vescine – (Castelforte, Latina)

Terme dei Papi – (Viterbo)

Terme Pompeo – (Ferentino, Frosinone)

Abruzzo

Terme di Popoli – (Popoli, Pescara)

Terme Alte – (Rivisondoli, L’Aquila)

Puglia

Terme Margherita – (Margherita di Savoia, Barletta-Andria-Trani)

Terme di Castelnuovo della Daunia – (Castelnuovo della Daunia, Foggia)

Campania

Terme di Telese – (Telese Terme, Benevento)

Relax Spa (San Salvatore Telesino, Benevento)

Scrajo Terme – (Vico Equense, Napoli)

Stufe di Nerone – (Bacoli, Napoli)

Terme Cappetta – (Contursi Terme, Salerno)

Terme del Tufaro – (Contursi Terme, Salerno)

Terme Forlenza (Contursi Terme, Salerno)

Terme Vulpacchio – (Contursi Terme, Salerno)

Terme Rosapepe – (Contursi Terme, Salerno)

Terme Capasso – (Contursi Terme, Salerno)

Villa Sirena – (Casamicciola Terme, Ischia)

Regina Isabella – (Lacco Ameno, Ischia)

Terme di Ischia – (Ischia)

La Villa Rosa Terme – (Ischia)

Hotel Felix – (Ischia)

Hotel Cristallo Ischia – (Casamicciola Terme, Ischia)

Hotel Terme La Pergola – (Casamicciola Terme, Ischia)

Hotel Terme President – (Casamicciola Terme, Ischia)

Basilicata

Terme Lucane – (Latronico, Potenza)

Calabria

Terme Caronte – (Lamezia Terme, Catanzaro)

Sicilia

Terme Gorga – (Calatafimi-Segesta, Trapani)

Terme Acqua Pia Wellness & SPA – (Montevago, Agrigento)

Sardegna: