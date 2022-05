Bonus condizionatori 2022: cos’è, chi ne ha diritto e come richiederlo

L’estate del 2022 si annuncia come una delle più calde di sempre: secondo Copernicus, il sistema europeo di monitoraggio satellitare del clima, l’Italia ha una probabilità compresa tra il 70 e il 100% di registrare temperature molto più elevate della media tra giugno e agosto. A riportarlo è il Corriere della Sera. E per questo molti italiani potrebbero essere tentati di sfruttare il bonus condizionatori 2022 per far fronte al gran caldo in arrivo.

Bonus condizionatori 2022: che cos’è

Il bonus condizionatori 2022 è stato confermato dalla legge di bilancio per quest’anno, ed è rivolto a chi ha intenzione di acquistare un condizionatore oppure sostituire quello vecchio con uno meno inquinante. L’incentivo consente di ottenere una detrazione fiscale che va dal 50 al 65%: l’acquisto del condizionatore può infatti essere accompagnato dal bonus Ristrutturazione e bonus Mobili al 50% oppure dall’Ecobonus al 65%.

Bonus condizionatori 2022: come funziona

Il bonus condizionatori 2022 viene erogato come credito d’imposta, scalabile dalle tasse negli anni successivi oppure cedibile a soggetti autorizzati come banche, intermediari e fornitori. Non è previsto alcun limite di Isee. Nel caso del bonus al 50%, è necessario che l’acquisto sia abbinato alla ristrutturazione della casa o a un intervento di manutenzione straordinaria senza ristrutturazione. La detrazione del 65% è invece ottenibile nel caso di acquisti di condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza.

Bonus condizionatori 2022: chi ne ha diritto

Il bonus condizionatori 2022 può essere chiesto da chiunque, persona fisica o azienda, che siano i detentori dell’immobile in cui viene installato. Il bonus può essere richiesto anche dai nudi proprietari di una casa, affittuari o comodatari. Se sostengono direttamente le spese, inoltre, il beneficio può essere usato anche da un familiare convivente del proprietario dell’immobile, da un componente dell’unione civile o da un ex coniuge: in quest’ultimo caso deve essere assegnatario dell’immobile in cui viene installato il condizionatore.

Bonus condizionatori 2022: come richiederlo

Il bonus condizionatori 2022 può essere richiesto in tre modi differente: in fase di dichiarazione dei redditi, con lo sconto immediato in fattura da parte di chi installa il condizionatore oppure come credito d’imposta cedibile ai soggetti autorizzati.