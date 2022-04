Bonus bollette 2022: aggiornati i requisiti. Chi può ottenerlo e come

Novità sui requisiti per usufruire del bonus bollette 2022. Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, tutti i nuclei familiari con un reddito Isee fino a 12.000 euro potranno beneficiare di sconti in bolletta.

Bonus bollette, requisiti e limite Isee

Sono stati aggiornati dunque i requisiti per ottenere il bonus bollette 2022. Dal primo aprile fino al 31 dicembre 2022, infatti, è possibile usufruire di una serie di sconti sulle bollette di luce e gas. Il Decreto-legge n. 21/2022, ha aggiornato i requisiti della soglia massima Isee per poter accedere al bonus. La soglia Isee, infatti, è passata da 8.265 euro a 12.000 euro. Dati alla mano lo sconto sulle bollette di luce e gas dovrebbe interessare in totale p5,2 milioni di famiglie. con un basso reddito.

Ecco chi può richiedere il bonus (essendo il titolare del contratto di luce e/o gas).

chi ha un reddito Isee non superiore ai 12.000 euro;

se nel nucleo familiare ci sono più di 3 figli, chi ha un reddito Isee non superiore a 20.000 euro;

chi è titolare di pensione e reddito di cittadinanza.

Bonus bollette, lo sconto varia in base ai componenti in famiglia

Una volta rispettati i requisiti per beneficiare del bonus, lo sconto sul consumo di luce e/o del gas passerà in automatico sulla bolletta a tutti i soggetti che ne hanno diritto senza dover presentare alcuna domanda. Per beneficiare del bonus è richiesta solo la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica che attesti l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) indispensabile a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.

Lo sconto sulla bolletta delle corrente elettrica varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare:

circa 165 euro ogni tre mesi in caso di nucleo familiare composto da 1-2 componenti;

200 euro a trimestre per nucleo familiare di 3-4 componenti;

235 euro ogni tre mesi per famiglie con un nucleo superiore ai 4 componenti.

Per quanto concerne la bolletta del gas, lo sconto varia a seconda dei componenti, ma anche delle zone climatiche e varia da un risparmio di 2,73 euro fino a 56,42 euro per le famiglie con 4 componenti. In caso di famiglie con un nucleo composto da più di 4 persone, lo sconto sulla bolletta del gas varia da 13,65 euro fino ad arrivare a 85,54 euro.