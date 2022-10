Bonus bolletta Enel, chi consuma meno energia risparmierà: come funziona

Con la crisi energetica in corso, risparmiare sui consumi di elettricità è ancora più importante che in passato: non solo per salvaguardare l’ambiente, ma anche per non trovarsi a dover pagare una bolletta monstre. E quest’inverno ci sarà anche un incentivo in più: Enel Energia ha deciso di dare un bonus in bolletta ai clienti che mostreranno un’attenzione verso il risparmio energetico. Chi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre consumerà meno rispetto all’anno scorso, riceverà il premio. Lo riporta il Corriere della Sera.

Come funziona il bonus Enel

Il bonus consiste in 10 centesimi per ogni kWh risparmiato nei mesi sopra indicati. Per aderire all’iniziativa non serve fare nulla: il bonus infatti viene riconosciuto automaticamente entro la seconda bolletta utile del 2023 o, in caso di recesso e/o voltura, con la bolletta di chiusura. Hanno diritto all’agevolazione le forniture a prezzo fisso nei mesi in cui il valore medio del prezzo unico nazionale sarà superiore a 400 euro al MWh. I dati di riferimento devono essere quelli reali e non quelli stimati e nel caso la sottoscrizione del contratto con Enel Energia sia stata fatta entro gli ultimi 12 mesi, i dati di consumo saranno confrontati con i dati storici del Pod, il codice identificativo del punto di fornitura se disponibili nel Sistema Informativo Integrato.

I consigli di Enel per risparmiare

Nella comunicazione inviata ai propri clienti, Enel ha anche inserito un vademecum per risparmiare in bolletta. L’obiettivo della società infatti, oltre al sostegno ai consumatori, è sensibilizzare gli utenti al risparmio energetico. I consigli di Enel sono: scollegare gli alimentatori dalle prese elettriche quando non utilizzate; evitare di lasciare accesi oggetti in modalità stand-by; non dimenticarsi di sbrinare frigo e congelatore appena compaiono formazioni di ghiaccio; avviare gli elettrodomestici solo a pieno carico e possibilmente nella fascia oraria più conveniente; utilizzare lampadine a LED; regolare la temperatura degli ambienti senza eccessi; conservare la temperatura ottimale raggiunta evitando dispersioni; usare quando si può il piano induzione per cucinare e le pompe di calore per riscaldare; scegliere elettrodomestici con una classe energetica elevata.