Bollettino ondate di calore del Ministero della Salute per il 12 luglio: 11 città da bollino rosso e 3 da arancione in Italia

Il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di ondate di calore per la giornata di venerdì 12 luglio 2024: 11 città sono da bollino rosso e 3 da bollino arancione. Scopriamo quali sono.

Allerta caldo in Italia il 12 luglio: scatta il livello 3 rosso in 11 città

La quarta ondata di calore sta raggiungendo il suo apice considerando il numero delle città da bollino rosso. Il Ministero della Salute, infatti, ha comunicato un nuovo stato di allerta caldo per la giornata di venerdì 12 luglio 2024 con 11 città da bollino rosso e 3 da bollino arancione.

Quando parliamo di bollino rosso ci riferiamo al livello 3 di allerta caldo che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Ecco quali sono le 11 città dove scatta il bollino rosso per il grande caldo:

Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Il Ministero della Salute ricorda che: "più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

Ondata di calore: 3 città da bollino arancione il 12 luglio 2024, ecco quali

Per la giornata di venerdì 12 luglio 2024, se 11 sono le città da bollino rosso, livello di allerta caldo 3, solo 3 sono le città da bollino arancione che corrisponde al livello 2. Il livello di allerta 2, bollino arancione, corrisponde a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione particolarmente suscettibili. Ecco le città da bollino arancione:

Ancona, Venezia e Verona.

In caso allerta di calore consigliamo di leggere il decalogo diramata dal Ministero della Salute per affrontare al meglio le ondate di calore durante il periodo estivo.