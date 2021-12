Foto di VV1ntermute da Pixabay

C'è una notizia importante che riguarda le bollette di luce e gas. Quale? Si tratta della nuova proroga per la fine del mercato tutelato e di conseguenza per il passaggio degli utenti domestici alle offerte del mercato libero. Grazie all'emendamento approvato in Commissione bilancio, che dovrebbe approdare nella Legge di Bilancio 2022, si potrà rimandare il passaggio ancora qualche anno e prendere maggior tempo per scegliere le tariffe più vantaggiose secondo i propri usi e consumi.

Bollette luce e gas: la proroga al 2024

L’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera ha fatto sì che slittasse, ancora una volta, in avanti sia la scadenza del servizio di maggior tutela previsto per il 31 dicembre 2022, sia il passaggio al mercato libero. Dal 1° gennaio 2023 si è giunti fino al 1° gennaio 2024.

Cosa significa tutto ciò? Si allontana ancora per le famiglie l'uscita dal mercato tutelato dell’energia e il passaggio obbligato al mercato libero.

In questo modo gli utenti avranno la possibilità di rimanere nel mercato tutelato ancora qualche anno e prendersi più tempo per comprendere cosa fare e a chi affidarsi. Occorre che gli utenti meditino sulle varie tariffe e su quali siano, per loro, le più convenienti anche in merito agli aumenti che vi saranno prossimamente. Si preannuncia una vera e propria stangata per gennaio 2022 visto l'aumento di richiesta delle materie prime.

Bollette luce e gas: cos'è il mercato tutelato

In merito alle bollette di luce e gas cos'è il mercato tutelato? Con questo termine si fa riferimento al mercato delle tariffe di luce e gas regolato dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente. In questo caso è l’Authority a stabilire il prezzo, non l’azienda fornitrice. L’utente viene pertanto maggiormente tutelato dalle oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

Nel mercato libero, invece, sono i fornitori di energia, che, in maniera autonoma, decidono quanto far pagare all'utente, proponendo diverse offerte diversificate. In questo caso l'utente può scegliere a chi affidarsi per la fornitura di luce e gas e scegliere le tariffe che meglio lo soddisfano, ma è sempre soggetto alle decisioni del fornitore.

Come sapere il tipo di contratto che si ha per luce e gas?

Come sapere che tipo di contratto si ha? Basta leggere attentamente le bollette di luce e gas. Per scoprire se il proprio contratto appartiene al mercato libero oppure a quello tutelato occorre controllare la prima pagina di una delle bollette ricevute ultimamente e controllare in alto.