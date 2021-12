Foto di VV1ntermute da Pixabay

Aumenti in vista per le bollette di gas e luce. Da gennaio 2022 vi sarà una nuova stangata. Ciò che molti speravano non accadesse, sta per diventare realtà. Come mai le bollette continueranno ad aumentare? Quali sono le mosse del Governo per scongiurare che su famiglie e aziende vadano a pesare i rincari? Gli interrogativi sono tanti ed è bene fare chiarezza, ma è ancor più importante cercare di capire come risparmiare. Ci attendono, infatti, mesi bui e freddi in cui l'utilizzo di luce e gas, anche solo per riscaldarsi, sarà indispensabile. Conviene pertanto cercare di capire come contrastare i rincari senza dover rinunciare alla possibilità di creare, sia in casa che in ufficio, ambienti caldi e confortevoli.

Bollette di luce e gas in continuo amento: cosa succede?

Gli allarmi lanciati nelle ultime settimane dai vari esperti pare si concretizzeranno negli ultimi giorni dell’anno quando, cioè, verranno annunciati gli aggiornamenti per le tariffe di elettricità e gas in vigore da gennaio 2021. Per il sesto trimestre consecutivo aumenteranno i costi delle bollette. Di quanto? Si stima che quelle dell’energia elettrica vedranno un incremento compreso tra il 20 e il 25% mentre quelle per il gas tra il 35 e il 40%.

Come mai questi aumenti? A quanto pare la colpa è da attribuire all'aumento dei prezzi delle materie prime dopo l'ultimo lockdown. A raddoppiare il valore al barile rispetto gennaio 2021 non è stato solo il petrolio. Perfino il metano, utilizzato dalle industrie e dai privati per il riscaldamento domestico è schizzato alle stelle.

L’aumento del gas è da attribuire anche al periodo che stiamo vivendo. Visto il freddo, ma soprattutto visto che ci attengono lunghi mesi invernali, si presume che la domanda di materia prima di gas per il riscaldamento di case e uffici aumenterà sempre di più. Ecco perché il prezzo sul mercato olandese è tornato a salire.

La decisione del Governo Draghi: stanziati 3.8 miliardi

Per scongiurare il caro bollette il Governo Draghi ha già stanziato 3,8 miliardi con l'obiettivo di aiutare soprattutto le famiglie meno abbienti in vista degli aumenti nel periodo gennaio-marzo 2022. L’esecutivo dovrà trovare però altri 3 miliardi per evitare che il 2022 inizi a gravare pesantemente sulle tasche degli italiani.

Per ora, per cercare di contrastare gli aumenti, è stata avanzata l'ipotesi di cancellare l’Iva sulle bollette, ma il Governo è ancora al lavoro per cercare soluzioni che possano aiutare la popolazione.

Come risparmiare: come contrastare gli aumenti di luce e gas?



Per mettersi a riparo dagli aumenti e cercare di risparmiare gli esperti consigliano di scegliere, per le bollette di luce e gas, i gestori con le tariffe più convenienti per i prossimi dodici o ventiquattro mesi andando a focalizzarsi sui prezzi per le fasce mono o bi-orarie più adatti alle proprie abitudini di consumo.

Altri consigli utili? Per mantenere la casa calda, cercando però di risparmiare sulla bolletta si può:

tenere la temperatura costante sui 20°. Spegnere e accendere il riscaldamento infatti non porta a nulla. Il motivo? Quando il riscaldamento riparte, dopo ore di inattività, per riportare la stanza alla temperatura desiderata deve pompare più forte consumando così di più

arieggia la casa nelle ore più calde e soleggiate

spurgare tutta l'aria dei radiatori

evitare di coprire i caloriferi

usare pannelli isolanti da mettere dietro i termosifoni per amplificare il calore

Come risparmiare sulle bollette della luce?