Bollette del gas: buone notizie da febbraio

In arrivo finalmente una buona notizia per quanto riguarda le bollette del gas: dal mese di febbraio i costi scenderanno di molto, ecco perché e quanto durerà questo calo.

Bollette del gas meno costose da febbraio

Un anno dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e l'inizio di una pesantissima crisi energetica con costi che hanno raggiunte vette prima di allora impensabili, forse cominciamo a respirare un attimo per quanto riguarda le bollette. Il prezzo dell'energia sta infatti vivendo un periodo di mutazione ed è molto probabile che a partire dal mese di febbraio - con l'elettricità già in calo del 20% - il costo del gas scenderà in modo considerevole. A far ben sperare ci sono vari elementi, a partire dalle scorte ancora alte e su livelli superiori a quelli che avremmo potuto prevedere prima dell'inverno. Certamente i motivi vanno attribuiti a una maggiore consapevolezza dei cittadini contro gli sprechi energetici, ma va anche sottolineato come siamo stati nettamente agevolati dalle temperature climatiche per nulla in linea con le medie stagionali, che ci hanno consentito di utilizzare in modo meno intenso il riscaldamento.

Certo anche che, nonostante la discesa dei costi, questi ultimi restano ugualmente alti e potrebbero oscillare ancora a lungo per mesi o anni. Dunque non dobbiamo cullarci della buona notizia smettendo di stare attenti ai consumi, perché questo problema non è stato affatto risolto: tregua non vuol dire pace. La mente va infatti già al prossimo inverno, quando i volumi delle scorte di gas naturale dovranno essere sostituiti ma senza "l'aiuto" dalla Russia, come invece avvenuto nei primissimi mesi dello scorso anno. Ad ogni modo, di quanto scenderà il costo del gas a febbraio?

Di quanto scende il prezzo del gas

Negli ultimi giorni il gas ha visto un calo del 20-30% stabilizzandosi a 59,8 € al MWh, praticamente il costo che aveva nel dicembre 2021, ovvero prima della guerra. Siamo dunque ben lontani dal record spaventoso di 342 € al MWh dello scorso mese di agosto. Il costo del gas calerà ancora? Sì, da febbraio si prevede un calo del 29% rispetto al costo di dicembre 2022 con conseguenti risparmi per le famiglie.

Si stima infatti che con una discesa simile, una famiglia media risparmierebbe oltre 600 euro in un anno per le bollette del gas. Secondo alcuni, invece, il calo sarà addirittura del 35% e ovviamente questo comporterebbe un risparmio ancor più importante; questa visione più ottimistica deriva dall'aiuto che proviene dalla Germania e ai suoi rigassificatori. Lo scenario è dunque abbastanza positivo, ma - come detto - purtroppo non è finita qui e potremmo ritrovarci ad avere a che fare ancora a lungo con quotazioni del gas più alte e bollette più salate.