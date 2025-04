Blackout Spagna, Portogallo e Francia: cosa è successo? Le ultime news

Il blackout del 28 aprile 2025 evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche europee e la necessità di rafforzare le interconnessioni tra i paesi. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell'evento e prevenire futuri incidenti di tale portata.