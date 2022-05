Bandiere blu 2022, con 32 vessilli la Liguria si conferma regione più premiata

La Liguria si aggiudica ben 32 Bandiere Blu 2022, confermandosi così la regina d'Italia per la bellezza degli arenili, ma anche per una eccellente gestione sostenibile del territorio. Ecco in dettaglio tutte le località balneari liguri in cui quest'anno sventolerà il vessillo azzurro.

Bandiere blu, la 36esima edizione premia la Liguria

Giunta alla sua 36esima edizione, Bandiere Blu è un riconoscimento che arriva non solo per la qualità delle acque, ma anche per la capacità delle varie località candidate di offrire un sistema di servizi completo. Sulla base dei nuovi criteri l'ong danese Fee (Foundation for Environmental Education) ha deciso di assegnare il numero maggiore di vessilli alla Liguria, che con ben 32 Comuni premiati si conferma la regione italiana sul podio, confermando così il primato che dura ormai da ben tredici anni.

Tra le varie province liguri è Savona quella che è riuscita ad aggiudicarsi il maggior numero di riconoscimenti: 13 i vessilli andati al territorio savonese, che gli permettono di fregiarsi del titolo di provincia italiana più premiata.

Anche per quanto riguarda gli approdi la regione Liguria ottiene ottimi risultati, con 14 riconoscimenti di qualità. Ancora una volta è il savonese ad aggiudicarsi il bottino più ricco.

Comuni Bandiera Blu in provincia di Savona

Il territorio savonese è risultato essere quello maggiormente premiato non solo a livello regionale ma anche sul fronte nazionale. La provincia di Savona ha infatti portato a casa 14 vessilli azzurri, che andranno a sventolare sui lidi del territorio, a indicare a turisti e visitatori non solo la bellezza del mare ma anche i servizi di qualità.

I comuni Bandiera Blu 2022 in provincia di Savona sono: Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno e Varazze.

Comuni Bandiera Blu 2022 in provincia di Imperia

Ottimo piazzamento anche per Imperia, la provincia più vicina al confine francese si è infatti confermata la seconda in Liguria per numero di Bandiere Blu 2022. con otto riconoscimenti.

I lidi premiati dal FEE sono: Bordighera, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Taggia e Riva Ligure.

Comuni Bandiera Blu in provincia di Genova

Il capoluogo di regione si è aggiudicato sei Bandiere Blu 2022. Il vessillo azzurro quest'estate sventolerà a Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Santa Margherita Ligure e Sestri Levante.

Comuni Bandiera Blu 2022 in provincia di La Spezia

La provincia ligure famosa in tutto il mondo per la bellezza delle Cinque Terre si conferma, anche per il 2022, aggiudicataria di cinque Bandiere Blu.

I lidi che potranno esporre il vessillo nell'estate 2022 sono: Ameglia, Bonassola, Framura, Lerici e Levanto.

Approdi liguri Bandiera Blu 2022

Come già anticipato, la Liguria si è aggiudicata anche 14 riconoscimenti per gli approdi. Il maggior numero di vessilli va, anche in questo caso, al savonese, che vede premiati: Marina di Andora (Andora), Marina di Alassio (Alassio), Marina di Loano (Loano), la Vecchia Darsena di Savona (Savona), Cala Cravieu (Celle Ligure) e Marina di Varazze (Varazze).

In provincia di Imperia sono 4 le Bandiere Blu approdi 2022. Ad aggiudicarseli sono il Porto di Bordighera (Bordighera), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare) e Go Imperia (Imperia).

Tre Bandiere Blu approdi vanno nello Spezzino. Il vessillo blu 2022 sventolerà a Porticciolo di Portovenere (Porto Venere), Porto Mirabello (La Spezia) e Porto Lotti (La Spezia).

Il capoluogo di regione Genova invece si aggiudica un solo vessillo blu approdi 2022, con la Marina di Chiavari.