Bandiere Blu 2022, le spiagge più belle e pulite della Campania

La Campania è la seconda regione in Italia con il maggior numero di bandiere blu per l'anno 2022. Al primo posto troviamo incontrastata la regina Liguria con ben 32 spiagge, ma la regione del sole e del mare si piazza al secondo posto con 18 località turistiche. Scopriamo insieme quali sono.

Bandiera Blu 2022, la Campania è seconda nella classifica Fee

Anche quest'anno la Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato il prestigiosissimo riconoscimento delle Bandiere blu. Si tratta di una sorta di sigillo di qualità che ogni anno premia le spiagge più belle e pulite del nostro paese. La regione di Campania si è piazzata al secondo posto con ben 18 spiagge. Rispetto allo scorso anno una sola new entry: la spiaggia di Ispani, mentre non hanno conquistato il premio le spiagge San Mauro Cilento e Sapri.

Ricordiamo che la Bandiera Blu è il prestigioso riconoscimento dalla Foundation for Environmental Education (Fee), giunto quest'anno alla sua 36esima edizione. Si tratta di un riconoscimento importantissimo che premia la qualità delle acque di balneazione, ma anche la gestione dei rifiuti, l'efficienza della depurazione. Non solo, il premio tra i vari fattori e parametri di valutazione per assegnare la bandiera blu prende in considerazione anche l'efficienza del turismo sostenibile e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

Bandiere blu 2022, le 18 spiagge più belle della Campania

Ecco la classifica con le 18 spiagge più belle e pulite della Campania insignite del prestigioso riconoscimento "bandiera blu" per il 2022:

Vico Equense Piano di Sorrento Sorrento Massa Lubrense Anacapri Positano Capaccio Agropoli Castellabate Montecorice Pollica Casal Velino Ascea Ispani Pisciotta Centola Camerota Vibonati

Se state pianificando un weekend oppure una vacanza in Campania c'è solo l'imbarazzo della scelta!