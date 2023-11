Stasera occhi al cielo, arriva il "bacio" Luna-Saturno incorniciato da una pioggia di stelle cadenti

Mancano pochissime ore ad uno degli eventi astronomici più attesi del mese di novembre. Si tratta del bacio Luna-Saturno che stasera, mercoledì 20 novembre 2023, sarà ancora più raro visto che potremo ammirarlo circondato una pioggia di stelle cadenti!

Bacio Luna Saturno: l'orario del rarissimo e spettacolare evento

Luna e Saturno protagonisti di un evento davvero imperdibile. Si tratta del "bacio spaziale" che stasera, mercoledì 20 novembre 2023, catalizzerà l'attenzione di milioni di persone. Tutti con il naso all'insù per assistere ad uno spettacolo davvero "spaziale" che questa sera sarà ancora più suggestivo e particolare visto che durante la romantica effusione in cielo ci sarà anche una pioggia di stelle cadenti! Un appuntamento da non perdere non solo per i migliaia di appassionati di spazio e stelle, ma anche per i curiosi che potranno davvero assistere ad uno spettacolo davvero unico!

L'orario previsto del bacio tra Luna e Saturno è per stasera, mercoledì 20 novembre 2023, intorno alle ore 20.00. Stando a quanto spiegato dall'UAI, l'Unione astrofili italiani, il nostro satellite sarà al Primo Quarto e incontrerà il Signore degli Anelli nella costellazione dell’Acquario. Saturno sarà visibile anche ad occhi nudo, ma naturalmente per godere al meglio della sua visione è consigliato l'utilizzo di un binocolo.

Stelle cadenti e bacio Luna Saturno: novembre regala un evento imperdibile!

Non solo, durante il bacio Luna-Saturno sarà possibile ammirare anche una pioggia di stelle cadenti visto che le Leonidi sono al massimo della loro attività. Le Leonidi sono uno dei più importanti sciami meteorici. Lo sciame, causato dalla Cometa Tempel-Tuttle, è visibile ogni anno intorno al 17 novembre ed è formato da particelle emesse dalla cometa durante il suo passaggio accanto al Sole. Questa volta l'appuntamento ricade proprio in concomitanza con il bacio Luna-Saturno, il che rende il tutto davvero imperdibile!

Lo sciame delle Leonidi è attivo generalmente dal 10 al 25 novembre e quest'anno la punta massima è prevista dalla mezzanotte fino all’alba, quando raggiungerà la maggiore altezza a oltre 65° sull’orizzonte.