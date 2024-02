Il “bacio” Luna-Saturno torna nel cielo di febbraio 2024 con una cornice di stelle cadenti: ecco quando vederlo

Non si tratterà di un evento rarissimo, ma sicuramente è uno di quelli capaci di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher. Parliamo del "bacio" Luna-Saturno che sta per tornare a incantarci nel cielo di febbraio. Un appuntamento da non perdere, anche perché a fare da cornice alla romantica effusione celeste ci sarà una pioggia di stelle cadenti.

Romantico "bacio celeste" Luna-Saturno: quando vederlo, la data

Torna a tenerci compagnia nel cielo invernale una delle più romantiche effusioni del firmamento: quella tra Luna e Saturno è una delle più attese dagli appassionati di spettacoli celesti.

Il nostro satellite e il Signore degli Anelli saranno in congiunzione nelle ore crepuscolari dell'11 febbraio. Come fanno sapere dall'Uai, Unione astrofili italiani, subito dopo il tramonto potremmo scorgere sull'orizzonte occidentale Saturno mentre tramonta, seguito da un falcetto di Luna crescente. L'incontro tra il Pianeta degli Anelli e il nostro satellite naturale avverrà nella costellazione dell'Acquario e sarà teoricamente visibile anche a occhio nudo. Tuttavia - come sempre accade quando parliamo di Saturno - sarebbe meglio poter contare su un buon binocolo, o meglio ancora un telescopio, per non perdersi molti particolari di questo Pianeta che continua ad affascinare.

Non si tratterà di una congiunzione facilissima da osservare, poiché il pianeta con gli Anelli si troverà abbastanza basso all'orizzonte e il nostro satellite sarà ad appena due giorni dalla fase di Luna Nuova, prevista per il 9 febbraio. Vale comunque la pena tentare, anche perché la stessa sera è atteso un altro spettacolo celeste, con le psi Leonidi che proprio in quelle ore raggiungeranno il picco.

©Stellarium - cielo dell'11 febbraio ore 18.30 circa

Pioggia di stelle cadenti fa da "cornice" alla congiunzione Luna-Saturno

Le psi Leonidi - conosciute anche come stelle cadenti di San Valentino - sono meteore che in passato hanno saputo regalarci molte emozioni con exploit improvvisi. Nella notte tra l'11 e il 12 febbraio raggiungeranno il loro picco, promettendo di emozionarci con una "cornice" che renderà la congiunzione Luna-Saturno ancor più suggestiva.

Il radiante - ovvero il punto dal quale sembra che le meteore abbiano origine - sarà visibile tutta la notte, culminando verso le 2.00 a oltre 60 gradi sopra l’orizzonte. Si tratterà di un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di show celesti, che quest'anno potranno anche contare sull'assenza quasi totale del disturbo lunare. Il nostro satellite - dopo aver raggiunto la fase di Luna Nuova il giorno 9 - ci permetterà di avere un cielo particolarmente buio, perfetto per individuare il maggior numero di stelle cadenti.

Ovviamente potremmo migliorare le probabilità di individuarne qualcuna allontanandoci dalle città e scegliendo punti di osservazione in cui l'inquinamento luminoso artificiale non rechi disturbo, poi dovremmo solo sperare in cieli sereni e prepararci a tirare fuori dalla tasche qualche desiderio da esaudire.