Giugno sarà un mese di "baci celesti": ben 5 incontri spaziali ci terranno con gli occhi puntati al cielo

Il mese di giugno segna l'inizio dell'estate. La stagione meteorologica prima e quella astronomica poi, disegnano un quadro celeste sicuramente degno di attenzione. In questo scenario si delineeranno anche diverse congiunzioni planetarie, che promettono di tenere con gli occhi incollati al firmamento migliaia di skywatcher.

Congiunzioni di giugno 2025, il cielo pronto a incantare

Quali e quanti pianeti danzeranno vicini nel cielo di giugno? Ad aprire il calendario delle congiunzioni saranno Luna e Marte, che si troveranno vicini nel cielo serale il 1° giugno. L'incontro tra il nostro satellite naturale illuminato al 33% e il Pianeta Rosso nella costellazione del Leone sarà visibile anche a occhio nudo.

Sarà invece una congiunzione da seguire con l'ausilio di un binocolo (o meglio ancora di un telescopio) quella che coinvolgerà all'alba del 19 giugno Luna e Saturno. Come sempre accade quando parliamo del Signore degli Anelli, poter contare su uno strumento ottico permetterà agli osservatori terrestri di catturare anche i dettagli più significativi, come i suoi anelli. L'incontro avverrà nella costellazione dei Pesci, e l'orario migliore per dedicarsi a questa osservazione sarà alle 03:47 GMT (05:47 ora italiana).

Il 22 giugno sarà una data da cerchiare in rosso sul calendario, visto che potremmo assistere a un incontro a tre. La Luna, illuminata all'8% raggiungerà prima Urano e poi si tufferà nelle Pleiadi. Entrambi gli incontri avverranno nella costellazione del Toro, e mentre per il primo (visibile intorno alle 03:50 ora italiana) sarà necessario almeno un buon binocolo, il secondo appuntamento (previsto circa un'ora dopo) potrà essere seguito anche a occhio nudo.

Un altro appuntamento imperdibile con le congiunzioni di giugno è atteso per il giorno 27, quando Luna e Mercurio saranno vicinissimi dopo il tramonto nella costellazione del Cancro. Anche in questo caso non serviranno strumentazioni particolari.

A chiudere il calendario dei baci celesti di giugno saranno invece Luna e Marte. Il duetto che aveva aperto le danze tornerà protagonista nel cielo il 30 del mese. Stavolta l'incontro tra il nostro satellite e il Pianeta Rosso avverrà nella costellazione del Leone. In questa occasione gli osservatori del Perù occidentale, dell'Ecuador, della Bolivia occidentale e dell'isola Clipperton potranno assistere a uno spettacolo extra, visto che avranno l'opportunità di osservare un'occultazione lunare di Marte.

Come osservare le congiunzioni di giugno

Come abbiamo visto alcuni incontri ravvicinati di giugno saranno visibili anche a occhio nudo, mentre per altri sarà necessario dotarsi di un buon binocolo. Indipendentemente dalla strumentazione necessaria, sarebbe sempre indicato scegliere con cura i punti di osservazione, prediligendo quelli che possono offrire un cielo abbastanza buio.

Allontanarsi dalle fonti luminose delle città si rivelerà utilissimo per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza straordinaria e lasciarsi incantare da un firmamento che non sembra finire mai di stupirci.