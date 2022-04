Viaggi in autostrada, arriva l’alternativa a Telepass: scende in campo Unipol

Arriva l’alternativa al Telepass per il pedaggio in autostrada: il gruppo Unipol entra nel mercato del telepedaggio, proprio nel momento in cui Telepass ha comunicato tramite lettera ai suoi abbonati un sostanzioso aumento delle tariffe. Il nuovo device si chiama Unipolmove e, oltre al pedaggio in autostrada, consente il pagamento di una serie di servizi legati alla mobilità, come multe, bollo auto, parcheggi, Ztl e rifornimento di carburante.

I costi di Unipolmove

Unipol, come riporta Ansa, è la prima compagnia di assicurazioni auto in Italia, e potrà far leva sui sottoscrittori delle sue polizze per promuovere Unipolmove. Il device verrà offerto gratis per i primi sei mesi e successivamente al prezzo di un euro al mese, a fronte di un canone annuo, dopo l’aumento di cui sopra, di circa 22 euro da parte di Telepass.

La nuova normativa europea

"Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo”, ha dichiarato il Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, Giacomo Lovati. “Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c'erano alternative".