Australia: alluvioni senza precedenti, Sydney flagellata. Le immagini

Non si placa l'ondata di maltempo che sta colpendo la costa est dell'Australia. Nella città di Sydney l'alluvione ha causato almeno 20 morti e sono migliaia i cittadini costretti a lasciare le proprie case per mettersi in salvo. Intanto l'Agenzia meteorologica australiana ha diramato lo stato di allerta per i prossimi giorni.

Sydney alluvione: almeno 20 morti e migliaia di evacuati

Oltre 60 mila persone evacuate in Australia, piegata dal maltempo. Piogge torrenziali e inondazioni hanno fatto scattare un'allerta meteo con la città di Sydney completamente inondata. Al momento si contano circa 20 vittime e migliaia di sfollati e le prossime ore si preannunciano ancora difficili.

Sul posto sono iniziate anche le ricerche di alcuni dispersi, mentre è notizia del ritrovamento del corpo di una donna con il figlio, che al momento dell'alluvione, erano all'interno della propria automobile trovata allagata ad ovest di Sydney. Phil Campbell, il portavoce dei servizi di soccorso, ha paragonato le inondazioni "all'equivalente acquatico degli incendi forestali" registrati nel 2019 e 2020 in Australia.

Western Sydney

Floods ( very rare that floods happen in this part ) pic.twitter.com/IB42cFz6Nb — @Georgebakhos1 (@GeorgeBakhos1) March 7, 2022

Alluvioni in Australia: "Equivalente acquatico degli incendi forestali"

L'ondata di maltempo, che ha colpito la costa est dell'Australia, preoccupa il servizio meteo australiano. Inondazioni e alluvioni senza precedenti hanno flagellato l'intera costa est facendo registrare danni e vittime soprattutto a Sydney, capitale del Nuovo Galles del Sud e una delle più grandi città australiane.

Migliaia di residenti a Sydney sono stati invitati a lasciare le proprie case considerando le fortissime precipitazioni e l'impatto che l'alluvione ha generato sul territorio. La situazione è ancora da tenere sotto controllo, mentre l'Agenzia meteorologica australiana ha comunicato: le prossime 48 ore saranno ancora molto difficili.