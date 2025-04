Aumenti sui trasporti a Pasqua 2025: tariffe alte per aerei, treni e pullman

Le festività di Pasqua 2025 sono l'occasione per godere dell'arrivo della bella stagione, ma anche per organizzare le valige e trascorrere qualche giorno fuori casa all'insegna del relax. In vista della domenica di Pasqua e Pasquetta 2025, l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha comunicato che 1 famiglia su 6 è pronta a trascorrere le vacanze di Pasqua lontano da casa. Un vero e proprio boom di richieste che ha portato ad un aumento folle dei prezzi dei biglietti aerei, ma anche di treni e pullman.

Viaggi a Pasqua 2025: boom dei prezzi dei biglietti

Con l'arrivo della Pasqua 2025 non solo inizia la bella stagione, ma per milioni di italiani è anche l'occasione di un breve viaggio fuori porta. Secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori circa 4,1 milioni di famiglie trascorreranno le vacanze di Pasqua 2025 lontano da casa, ma ben il 94% le trascorrerà in Italia da amici, parenti oppure scegliendo soluzioni non troppo care come b&b, agriturismi o appartamenti in affitto. In questo scenario però si registra un aumento considerevole dei prezzi dei biglietti di aerei, treni e pullman con un boom mai visto prima.

Assoutenti, Associazione di promozione sociale iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore e membro del CNCU, ha comunicato che i biglietti degli aerei in vista delle festività di Pasqua 2025 registrano un aumento del 468% rispetto ai giorni non festivi. Tra le tratte più care ci sono: Torino-Lamezia Terme con un +468%, Genova-Catania fa registrare un +248% e Milano Linate-Brindisi con +240%. Basti pensare che un volo da Milano a Brindisi dal 18 al 22 aprile costa 619 euro, molto di più di un intercontinentale diretto a New York. Attenzione: si tratta del prezzo del solo biglietto aereo senza bagaglio e senza posto a sedere.

Pasqua 2025 ma quanto mi costi? Prezzi da record per viaggi in treni e pullman

Anche le tariffe dei treni in vista di Pasqua 2025 fanno registrare un aumento dei prezzi da record con picchi di anche +312% nei giorni delle festività di Pasqua 2025. Un viaggio in treno da Torino a Reggio Calabria, solo andata, varia tra 195 e 360 euro, mentre da Milano a Reggio Calabria sono richiesti da 104,40 euro, in caso di treni lenti, fino a 345 euro per l'alta velocità.

Non solo, anche i prezzi dei biglietti dei pullman fanno registrare cifre folli a Pasqua 2025 con le tariffe che superano anche i 120 euro per la tratta Milano/Torino a Reggio Calabria, mentre un viaggio in pullman da Milano a Salerno costa 76 euro. Da Roma i prezzi sono più moderati, visto che per raggiungere Reggio Calabria sono richiesti 56 euro, mentre Lecce soli 51 euro. Si tratta ugualmente di cifre importanti che non tutte le famiglie possono permettersi considerando anche l'aumento generale dei prezzi. Per questo motivo Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha chiesto un intervento immediato del Governo per calmierare i prezzi, ma anche per potenziare i collegamenti tra Nord e Sud in modo da evitare "un salasso sulle tasche degli italiani".