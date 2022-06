Arriva Thor, l’algoritmo che dà la caccia agli asteroidi nascosti intorno alla Terra

Intorno alla Terra ci sono circa 15mila asteroidi, potenzialmente capaci di colpire il pianeta con una potenza di centinaia di milioni di tonnellate di TNT, che sfuggono ai nostri occhi e di cui non conosciamo la posizione. E per evitare uno scenario come quello del film Don’t Look Up è stato sviluppato l’algoritmo Thor. Il suo compito? Dare la caccia a questi asteroidi killer nascosti. Lo riporta l’Agi.

Come funziona Thor

L’algoritmo è stato sviluppato dall’Asteroid Institute della B612 Foundation: Thor permette ai ricercatori di scoprire gli asteroidi finora sfuggiti all’osservazione umana, senza la necessità di raccogliere ulteriori dati astronomici o avviare nuove ricerche di asteroidi. L’attività di Thor non si basa infatti sull'osservazione diretta della volta celeste con il telescopio, ma sull'analisi dei dati già acquisiti da altri telescopi, anche di immagini vecchie di anni. A rimettere poi insieme i frammenti delle traiettorie è un algoritmo.

La caccia agli asteroidi killer

Thor ha già scoperto 104 nuovi asteroidi, dopo aver passato al setaccio immagini vecchie di anni. L’algoritmo è potenzialmente capace individuare gli asteroidi tra i 68 miliardi di punti luce cosmica presenti nelle immagini del National Optical - Infrared Astronomy Research Laboratory. Non solo: il suo compito è anche quello di stabilire quanti di essi siano effettivamente asteroidi e quanti dei punti luce scattati in momenti diversi ritraggano lo stesso asteroide. Una caccia aperta per proteggere la Terra da brutte sorprese.