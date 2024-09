Asteroidi: la Terra potrebbe salvarsi da quelli minacciosi usando il nucleare?

Gli asteroidi rappresentano una minaccia concreta per il nostro pianeta, e negli ultimi anni la scienza ha esplorato varie strategie per difenderci da un possibile impatto catastrofico. Una delle soluzioni emergenti, recentemente pubblicata su Nature Physics, riguarda l'uso del nucleare per deviare asteroidi di grandi dimensioni.

Un'esplosione nucleare potrebbe salvare la Terra da un grande asteroide: lo studio

Secondo uno studio condotto dai ricercatori dei Sandia National Laboratories negli Stati Uniti, un'esplosione nucleare nello spazio potrebbe deviare asteroidi fino a 5 chilometri di diametro.

L'energia rilasciata dall'esplosione, in particolare sotto forma di raggi X, sarebbe in grado di vaporizzare parte della superficie dell'asteroide, generando un getto di gas che spingerebbe il corpo celeste fuori dalla sua traiettoria. Questa tecnica potrebbe essere utilizzata in casi di emergenza, soprattutto se l'asteroide venisse scoperto solo all'ultimo momento.

Finora, la strategia più testata è stata l'impatto cinetico, come dimostrato dalla missione DART della NASA nel 2022, che ha alterato l'orbita dell'asteroide Dimorphos. Tuttavia, il nucleare rappresenta una valida alternativa, soprattutto per gli asteroidi più grandi o con poco preavviso.

Sebbene l'idea ricordi film come Armageddon, gli scienziati sottolineano che la deviazione è preferibile alla distruzione, poiché l'impatto di frammenti potrebbe causare ulteriori danni.