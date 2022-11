Scoperto un asteroide killer nascosto dal bagliore del Sole

Gli astronomi hanno scoperto il più grande asteroide “ammazza pianeti” degli ultimi 8 anni, e presto questo gigantesco oggetti spaziale attraverserà l’orbita della Terra. A riportarlo è il Guardian, che sottolinea però come l’asteroide non abbia praticamente nessuna possibilità di entrare in contatto con il nostro pianeta per il momento. L’oggetto spaziale è stato nominato “2022 AP7”.

La scoperta dell’asteroide killer

La scoperta è stata dettagliata in una pubblicazione su Astronomical Journal, dove il capo dello studio Scott Sheppard insieme ai colleghi del Carnegie Institution for Science a Washington hanno scritto di aver trovato tre asteroidi “piuttosto grandi”: uno di questi, 2022 AP7, attraversa l’orbita della Terra rendendolo potenzialmente pericoloso. Ha un diametro compreso tra gli 1.1 e i 2.3 chilometri, ed è presumibilmente tra i 5 più grandi mai trovati. La sua scoperta è stata resa difficile dalla presenza del Sole, il cui bagliore rende complessa l’osservazione di corpi celesti così vicini, come riporta Sky News.

La Terra è al sicuro

“Qualsiasi asteroide più grande di un chilometro è considerato un ‘ammazza pianeti’”, ha detto Sheppard: se un oggetto di queste dimensioni dovesse colpire la Terra, l’impatto sarebbe devastante. “La superficie del pianeta si raffredderebbe significativamente” a causa della polvere e dei detriti nell’atmosfera che coprirebbero la luce del Sole, ha spiegato l’esperto: “Ci sarebbe un’estinzione di massa che non si vede sulla Terra da milioni di anni”. Ma c’è una ottima notizia: “Non ha alcuna possibilità di colpire la Terra allo stato attuale”, ha detto Sheppard. L’asteroide infatti attraverserà l’orbita della Terra quando il pianeta è dall’altro lato del Sole.