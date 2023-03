Asteroide grande quanto un grattacielo si avvicina alla Terra più della Luna: come vederlo

Un asteroide grande quanto un grattacielo si avvicinerà alla Terra. Dobbiamo preoccuparci? No. Cosa accadrà? Si riuscirà a vedere, magari armati di telescopio? Ecco le ultime news che giungono dallo spazio.

Asteroide in avvicinamento: pronto a sfrecciare il 25 marzo

Un asteroide è in avvicinamento, anzi è pronto a sfrecciare “vicino” alla Terra nella giornata di sabato 25 marzo 2023. Sarà addirittura più vicino al nostro Pianeta di quanto risulti essere la Luna. L'asteroide 2023 DZ2, questo è il suo nome, effettuerà un veloce passaggio di tutta sicurezza - è bene sottolineare che non vi è nessun pericolo per il nostro pianeta - ad una velocità di 28mila km/h.

Come seguire questo evento? Gli appassionato armati di telescopi da 15 cm o più grandi potranno godersi lo spettacolo. Cosa dovranno cercare nello spazio? Ebbene secondo gli esperti l’asteroide avrà le sembianze di una stella che si muove lentamente. Dove puntare i telescopi per controllare il passaggio di 2023 Dz2? All'orizzonte sudorientale, o meglio a Est delle costellazioni di Orione. L'orario giusto per l'avvistamento? Il massimo avvicinamento avverrà intorno alle 20.52. Insomma sarà un sabato sera davvero elettrizzante e ricco di suspense.

Cosa sappiamo dell'asteroide 2023 DZ2?

Cos'altro sappiamo dell'asteroide 2023 Dz2? In primis che è stato scoperto per la prima volta dagli astronomi dell’Osservatorio de La Palma, osservatorio che si trova presso le Isole Canarie. Quando? Lo scorso febbraio 2023. Oltre a questo sappiamo che il suo diametro, secondo le ultime stime, è compreso tra i 44 e i 99 metri. Per questo preciso motivo è stato definito grande come un grattacielo. Viste le dimensioni, se malauguratamente dovesse mai impattare sulla Terra, potrebbe causare numerosissimi problemi e ingenti danni. Ma naturalmente non accadrà. La sua origine è sconosciuta, viene comunque fatta risalire all'area tra Marte e Giove. Da qui, infatti, hanno origine la maggior parte degli asteroidi.