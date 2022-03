Un asteroide gigante (2001 CB21) sta per “sfiorare” la Terra, ecco quando e come godersi lo spettacolo

Si chiama 2001 CB21 l'asteroide di dimensioni notevoli che nei prossimi giorni arriverà a "sfiorare" la Terra. Definito dalla Nasa come "potenzialmente pericoloso" per il suo diametro di circa 1 chilometro, saluterà il nostro Pianeta passando a circa 5 milioni di chilometri di distanza. Nessuna paura quindi, anche stavolta il film Don't Look Up non c'entra.

Asteroide 2001 CB21, dalla scoperta a oggi

L’asteroide 138971 (2001 CB21) è stato individuato per la prima volta dall'astronomo italiano Gianluca Masi, del team Virtual Telescope. Grazie a un telescopio terrestre Masi è anche riuscito a scattare una foto, immortalando il corpo celeste quando si trovava a più di 34 milioni di chilometri dal nostro Pianeta.

Studiandone la traiettoria Masi e gli altri scienziati hanno potuto prevedere che l'asteroide sarebbe passato "vicino" alla Terra nei primi giorni di marzo. La notizia è stata poi confermata e l'oggetto spaziale "sfiorerà" infatti il nostro Pianeta alle ore 9,00 del 4 marzo, passando a una velocità di circa 43.130 km/h.

Le dimensioni del sasso spaziale, quattro volte più grande della Torre Eiffel, hanno fatto sì che venisse catalogato dalla Nasa come "potenzialmente pericoloso" anche se, lo ripetiamo, non esiste alcun rischio di collisione. La classificazione è infatti dovuta esclusivamente alle dimensioni e non certo alla "vicinanza" con il nostro Pianeta, che il bolide sfiorerà mantenendosi a quasi 5 milioni di chilometri di distanza (ovvero più di 10 volte la distanza Terra/Luna).

Secondo l'agenzia governativa americana, responsabile del programma spaziale e aerospaziale, un sasso cosmico è da ritenersi potenzialmente pericoloso quando la distanza dalla Terra è inferiore a 7,5 milioni di chilometri e le sue dimensioni superano i 150 metri di diametro. Un oggetto spaziale di tale grandezza potrebbe infatti avere effetti significativi in caso di collisione con il Pianeta Terra. Non si parla però, nella definizione, di probabilità di impatto, ed è per questo che sebbene vi siano numerosi asteroidi classificati nel tempo come potenzialmente pericolosi, il rischio effettivo è estremamente raro.

Messa dunque da parte la paura di uno scenario apocalittico del tipo Don't Look Up, e appurato che anche l'asteroide 138971 - 2001 CB21 di pericoloso non ha nulla, possiamo goderci tranquillamente lo spettacolo.

Come vedere il passaggio dell'asteroide 138971 - 2001 CB21

Per assistere allo spettacolare passaggio dell'asteroide 138971 2001 CB21 è possibile collegarsi al telescopio virtuale che permetterà di assistere alla diretta streaming. Lo spettacolo inizierà a partire dalle ore 4,00 (ora italiana) del 4 marzo 2022.