Prepariamo i desideri, a breve una fantastica pioggia di stelle cadenti illuminerà il cielo

Manca ormai poco all'appuntamento con le Aquilidi. Le splendide meteore saranno protagoniste di una suggestiva notte di stelle cadenti tra il 17 e il 18 luglio, ecco come prepararsi al meglio per non perdere l'opportunità di affidare alle meteore qualche desiderio rimasto da esaudire.

Stelle cadenti Aquilidi pronte a dare spettacolo

Inizio settimana davvero imperdibile per tutti gli skywatcher, che non potranno mancare all'appuntamento con la pioggia di stelle cadenti Aquilidi, il cui picco è previsto nella notte tra il 17 e il 18 luglio.

Come fanno sapere dall'Uai il radiante di queste meteore - ovvero il punto da cui sembra che partano - si trova in un’area posta tra lo Scudo e il confine orientale dell’Aquila, dal quale le meteore prendono il nome. Per poterle osservare sarà quindi sufficiente volgere lo sguardo verso l'orizzonte sud, pronti a godere di uno spettacolo che si preannuncia davvero magnifico. Le Aquiridi infatti, quest'anno saranno particolarmente favorevoli all'osservazione.

Il radiante osservabile per tutta la notte, culminerà alle ore 1.00 del 18 luglio a oltre 40 gradi di altezza sull’orizzonte. A questo si aggiungerà il fatto che la Luna - dopo il novilunio della sera precedente - non creerà alcun disturbo all'osservazione. Sarà quindi uno spettacolo imperdibile per moltissimi appassionati di fenomeni celesti.

©Stellarium - cielo del 18 luglio ore 1.00 circa

Come osservare le stelle cadenti Aquilidi

Il radiante - come anticipato - sarà visibile tutta la notte. Tuttavia è preferibile dedicarsi all'osservazione intorno alle ore 1.00 del 18 luglio.

Per poterne individuare il maggior numero possibile consigliamo di scegliere punti di osservazione lontani dall'inquinamento luminoso della città, così da godere nel buio più totale di uno spettacolo che si preannuncia davvero incredibile.

Non dimenticate di mettere in tasca qualche desiderio, perché queste magnifiche meteore hanno davvero tutte le caratteristiche per poterli esaudire!