Al via una settimana di stelle cadenti: ecco tutte le date da non perdere

Quella appena iniziata sarà senza dubbio una settimana speciale per gli appassionati di eventi celesti. Saranno ben due gli sciami di stelle cadenti che raggiungeranno il picco, a poche ore di distanza uno dall'altro, offrendoci spettacoli imperdibili e occasioni uniche per affidare agli astri i nostri desideri.

Stelle cadenti, in arrivo due sciami a breve distanza temporale

Le prime meteore a dare spettacolo in questa settimana di luglio saranno le Aquilidi che raggiungeranno il picco nella notte tra il 16 e il 17 luglio, e in quella successiva.

Non avremmo neppure il tempo di staccare gli occhi dal cielo, poiché appena poche ore dopo - nella notte tra il 18 e il 19 luglio - saranno di scena le alfa Cignidi. Come fanno sapere dall'Uai, entrambi gli sciami mostrano in genere meteore di debole luminosità, ma non mancano casi di eventi brillanti. Pronti a scoprire tutto su queste due piogge di stelle cadenti in arrivo?

Le Aquilidi di luglio "infiammano" il cielo estivo

Come anticipato le Aquilidi si preparano a "infiammare" il cielo di luglio, raggiungendo il picco nella notte tra il 16 e il 17 (e in quella successiva). Il radiante - ovvero il punto da cui le meteore sembrano avere origine - è situato tra la costellazione dello Scudo e il confine orientale dell’Aquila.

Note per la loro attività irregolare - più o meno sostenuta, e non ben definita - sono uno degli sciami più antichi. Conosciute fin dalla prima metà del '900, si presentano con meteore in genere deboli, frammiste a occasionali eventi brillanti. Il radiante visibile tutta la notte, culminerà verso l’1.00 a oltre 40° di altezza sull’orizzonte.

Sarà uno spettacolo imperdibile per moltissimi appassionati di fenomeni celesti.

©Stellarium - cielo del 16 luglio ore 23:30 circa

Bis di stelle cadenti con le alfa Cignidi

Non avremmo neppure il tempo di togliere di tasca i desideri rimasti da esaudire prima che una nuova pioggia di stelle cadenti torni a "infiammare" il cielo di luglio. Poche ore dopo le Aquilaridi infatti, arriveranno le alfa Cignidi a incantare molti skywatcher. La data da segnare in rosso sul calendario per non perdersi questo spettacolo celeste è quella della notte tra il 18 e il luglio.

Anche in questo caso si tratta di uno sciame di meteore noto per una luminosità debole, pur non mancando casi di eventi brillanti. Il loro radiante - ovvero il punto dal quale sembra che le meteore siano originate - sarà osservabile tutta la notte, culminando verso le 2.00 a quasi 85° di altezza sull’orizzonte.

©Stellarium - cielo del 19 luglio ore 1.00 circa

Come vedere le due piogge di stelle cadenti di luglio

L'osservazione delle Aquilaridi 2024 e delle "cugine" alfa Cignidi si presenterà quest'anno particolarmente favorevole. Mentre le prime raggiungeranno il picco in assenza di disturbo lunare, le alfa Cignidi 2024 illumineranno il cielo quando il nostro satellite naturale si troverà abbastanza basso sull’orizzonte e non rappresenterà un problema per l'osservazione.

L'assenza di disturbo da parte della Luna ci permetterà di individuare un gran numero di stelle, soprattutto se decideremo di allontanarci dalle fonti di inquinamento luminoso delle città e rifugiarci in campagna, in montagna o su una spiaggia, luoghi particolarmente bui in cui il firmamento riesce a mostrarci tutto il suo splendore.

Dopo aver atteso qualche minuto, per dar modo ai nostri occhi di abituarsi all'oscurità, alzare lo sguardo al cielo. Non serviranno attrezzature particolari: queste meravigliose piogge di stelle saranno eventi perfettamente visibili a occhio nudo.