Sta per arrivare un'alba speciale, con molti pianeti e stelle visibili a occhio nudo

Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del firmamento quello che sta per arrivare. Tra pochi giorni infatti avremmo la possibilità di ammirare a occhio nudo un'alta concentrazione di stelle e pianeti in un'unica porzione di cielo.

"Danza spaziale" all'alba, un appuntamento da non perdere

Ammirare una congiunzione planetaria o un "bacio" tra in nostro satellite e un ammasso stellare non è certo un evento raro, ma quello che sta per arrivare ha davvero dell'incredibile. Si tratterà infatti di un'alta concentrazione di stelle e pianeti, tutti contemporaneamente racchiusi in un'unica porzione di cielo.

Come fanno sapere dall'Uai, questo evento si verificherà all'alba del 5 giugno, nella costellazione del Toro, sull’orizzonte a Est-Nord-Est. Protagonisti di questa "danza multi-planetaria" visibile a occhio nudo saranno la Luna, Giove, Mercurio e le Pleiadi. Poco distante potremmo anche osservare Marte, mentre con l'ausilio di un telescopio riusciremo anche a scorgere Urano.

Il nostro satellite naturale sarà ormai prossimo alla fase di Luna Nuova - prevista per il 6 giugno - e sarà affiancato dall'ammasso stellare delle Pleiadi, conosciute anche come "Le Sette Sorelle". Più in basso si troverà Urano, che come anticipato sarà visibile solo con l'ausilio di un buon telescopio.

Giove e Mercurio osserveranno la scena dal basso, mentre il Pianeta Rosso apparirà un po' distaccato dagli altri, nella costellazione dei Pesci.

©Stellarium - cielo del 5 giugno alle 5.00 circa

Come vedere l'ammasso di Pianeti e stelle

L'osservazione di questo evento speciale non si presenta facile, anche perché la Luna - a un solo giorno dalla fase di Nuova - si presenterà come una sottilissima falce, mentre Giove e Mercurio saranno molto bassi all'orizzonte.

Tuttavia vale la pena tentare, anche perché nel "gruppetto" ci saranno anche le Pleiadi, che già da sole sono uno spettacolo. Si tratta infatti di un ammasso stellare che dista "appena" 440 anni luce da noi, e conta diverse stelle visibili a occhio nudo. Con un cielo privo di nubi non è difficile riuscire a contarne 4 o 5 anche in città, e il numero cresce notevolmente - arrivando fino a 12 - se decidiamo di allontanarci dalle fonti di inquinamento luminoso.

Il nostro consiglio è quindi quello di scegliere un punto di osservazione piuttosto buio e incrociare le dita, con la speranza di poter assistere a uno spettacolo mozzafiato.