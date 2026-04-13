Tra pochi giorni il raro tris celeste Marte-Saturno-Mercurio

Un'alba davvero speciale attende tutti gli appassionati di fenomeni celesti: tra qualche giorno il sorgere del Sole sarà accompagnato da un tris planetario inconsueto, che vedrà protagonisti Marte, Saturno e Mercurio. I tre corpi celesti si troveranno anche in costellazioni insolite rispetto a quella tradizionali, caratteristica che renderà ancora più unico l'evento.

Tris celeste: Marte, Saturno e Mercurio pronti a sorprenderci

L'appuntamento a cui nessuno skywatcher vorrà mancare è fissato per il prossimo 20 aprile. Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) all'alba il firmamento sarà protagonista di uno spettacolo quasi unico. Non solo sarà possibile osservare una congiunzione celeste che coinvolgerà 3 Pianeti, ma li vedremo anche in una "collocazione" decisamente insolita.

Tra le prime luci dell'alba Marte, Saturno e Mercurio si troveranno piuttosto bassi sull'orizzonte, ospiti nella costellazione della Balena. Non si tratta sicuramente di una delle costellazioni zodiacali tradizionali per nessuno dei tre e questo contribuirà a dare unicità all'evento, che (almeno teoricamente) sarà visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo del 20 aprile ore 6:00 circa

Come osservare la congiunzione planetaria del 20 aprile

Vi abbiamo già anticipato che si tratterà di un evento che, in presenza di cieli sereni, sarà possibile seguire anche a occhio nudo. Tuttavia, seppure teoricamente non saranno necessarie strumentazioni particolari, chi deciderà di dotarsi di un buon binocolo potrà contare su uno spettacolo sicuramente più affascinante.

Quali altri accorgimenti sono consigliati per vivere un'esperienza affascinante? Gli osservatori dovrebbero scegliere punti di osservazione lontani dalle luci artificiali delle città (così da poter contare su cieli particolarmente bui), e che non presentino ostacoli.

Come anticipato infatti, questo incontro speciale avrà luogo in un punto piuttosto basso sull'orizzonte orientale e la presenza di alberi, fabbricati o montagne potrebbe penalizzare la visuale.