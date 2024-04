Arriva la Luna Rosa, significato e curiosità del plenilunio d'aprile

Il plenilunio d'aprile - conosciuto anche come Luna Rosa o Full Pink Moon - è pronto a regalarci uno spettacolo davvero suggestivo stanotte, tra il 23 e il 24 aprile. Chi si aspetta di vedere il nostro satellite di colore rosato resterà però deluso: il nome di questo plenilunio non è infatti legato alle tonalità del disco lunare ma ad altri motivi e non è neppure il solo che identifica il plenilunio d'aprile.

Luna Rosa 2024, quando splenderà nel cielo d'aprile?

Il plenilunio di aprile si verificherà tecnicamente già nel nostro mercoledì 24 aprile alle 1.49 del 24 aprile ora italiana. Questo significa che proprio stanotte il nostro satellite raggiungerà il "clou", anche se l’osservazione visiva di una Luna piena è di circa 3 giorni e potemmo puntare lo sguardo al cielo per ammirare la Luna Rosa 2024 anche domani sera. In astronomia infatti, la Luna Piena individua il momento in cui il satellite naturale forma un angolo di 180° esatti di longitudine celeste con il Sole, ma per gli osservatori sulla Terra la Luna appare piena anche la sera precedente e quella successiva.

Come fanno sapere dall'Uai, l'Unione Astrofili Italiani, il satellite naturale si troverà nella costellazione della Vergine, vicino alla luminosissima Spica.

©Stellarium - cielo del 23 aprile ore 23.30 circa

Luna Rosa, perché si chiama così?

Il nome così suggestivo che identifica il plenilunio d'aprile deriva dalle usanze dei nativi americani, che identificavano con i vari pleniluni dell'anno particolari momenti. In questo caso "rosa" sta a identificare un periodo nel quale il muschio phlox abbondava nei campi, colorando con il delicato colore delle sue corolle le campagne. Alzando gli occhi al firmamento stasera quindi, non vedremo una Luna colorata di rosa, ma un'immagine suggestiva in cui il disco lunare dominerà la scena con il suo consueto bagliore dorato, che "sfuma" in un bianco luminoso.

Il plenilunio d'aprile è conosciuto anche con altri nomi, che rimandano tutti alla stagione in cui la natura si risveglia. La tribù Comanche, per esempio, la chiamava Luna nuova di primavera e per le tribù Tlingit e Sioux era la Luna che sboccia.

Luna Piena Rosa, sarà una Superluna?

Alzando lo sguardo al firmamento stasera non potremmo ammirare una Superluna Rosa 2024. Per potersi definire "super" il nostro satellite deve infatti raggiungere la fase di piena quando si trova entro i 361.885 km dalla Terra.

Sebbene si tratti di una teoria mai ufficializzata, una Superluna può apparire leggermente più grande e luminosa. Tuttavia quella che vedremo stasera non sarà così, visto che il satellite naturale raggiungerà la fase di piena quando si troverà a 399.985 km dal centro della Terra. Ciò non toglierà allo spettacolo celeste il suo fascino, che potremo ammirare appieno posizionandoci in punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città, magari scegliendo uno dei cieli più stellati d'Italia, per godere di visuali mozzafiato.