Luna Piena del Castoro 2024: oggi, 15 novembre, tutti con il naso all'insù

Sarà un appuntamento imperdibile per migliaia di skywatcher quello che stasera ci offrirà il cielo. Il nostro satellite naturale raggiunge la fase di piena, regalandoci l'ultimo plenilunio d'autunno, la luna piena del Castoro 2024 oggi, 15 novembre.

Plenilunio del Castoro 2024, stasera la Luna sarà più grande e luminosa

Il nostro satellite raggiungerà la fase di piena stasera alle ore 21.28 GMT (22.28 ora italiana). Come fanno sapere dall'Uai, Unione astrofili italiani, il nostro satellite si trova in quel momento nella costellazione del Toro, affiancata dalla luminosissima stella Aldebaran.

©Stellarium - cielo del 15 novembre ore 22:30 circa

Cosa rende particolare la Luna piena di stasera?

L'attesa di molti appassionati di fenomeni celesti per il plenilunio di stasera è grande, e i motivi per cui questa luna piena è particolarmente attesa sono molti. Innanzitutto si tratta dell'ultimo plenilunio d'autunno, e il nostro satellite completamente illuminato illumina il cielo in transizione dalle costellazioni autunnali a quelle invernali.

Si tratterà poi dell'ultima Superluna 2024, almeno stando alle teorie di Espenak. Abbiamo già visto che c'è una differenza tra le nozioni dell'ex astronomo Nasa e quelle espresse nel 1979 dall'astrologo Richard Nolle. Il plenilunio di stasera, dopo aver mancato per un soffio la distanza prevista da Nolle per potersi definire Superluna, rientra in quella stabilita da Espenak. Questo permette al disco lunare di apparire più grande del 5% e più luminoso del solito.

Se tutto ciò non dovesse bastare a renderla speciale, possiamo aggiungere il fatto che splenderà immersa nella splendida cornice delle Pleiadi. Questo ammasso stellare rappresenta già di per sé uno spettacolo e, sebbene questa non sia la notte migliore per tentare di individuare una bella pioggia di stelle a causa del disturbo lunare, chi sceglie di appostarsi in luoghi bui e lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città può comunque sperare di individuare qualche meteora a cui affidare i propri desideri.

Perché si chiama Luna piena del Castoro?

Il plenilunio non è certo un evento raro, visto che con cadenza approssimativamente mensile il nostro satellite appare completamente illuminato. Le Lune piene che si susseguono nel corso dell'anno assumono nomi di volta in volta diversi, e molto spesso questi sono collegati alle caratteristiche del periodo che i nativi americani usavano per distinguerli.

La luna piena che infiammerà il cielo stasera è conosciuta come plenilunio del Castoro, perché cade in un mese in cui questi animali si preparavano al letargo e venivano disposte delle trappole per catturarli e creare così calde pellicce che avrebbero permesso di sopportare meglio l'imminente freddo in arrivo.