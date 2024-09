Tutti pronti per il "bacio" Luna-Venere? Lo spettacolo visibile a occhio nudo

Il conto alla rovescia è già iniziato, e tra pochi giorni il cielo ci regalerà un nuovo evento imperdibile. Luna e Venere si scambieranno un "bacio" giovedì 5 settembre, e a fare da cornice alla romantica effusione saranno le epsilon Perseidi, che promettono di riservarci una spettacolare cornice di stelle cadenti.

Congiunzione Luna-Venere, un appuntamento da non perdere

Una sottilissima falce di Luna crescente incontrerà Venere giovedì 5 settembre, donandoci un affascinante congiunzione che in pochi vorranno perdere. Il "bacio astronomico" Luna-Venere non è sicuramente un evento rarissimo, ma pur sempre emozionante.

Come fanno sapere dall'Uai il nostro satellite naturale e il pianeta Venere si incontreranno nella luce del crepuscolo nella costellazione della Vergine. La Luna - che avrà da poco raggiunto la fase di novilunio - apparirà con una luminosità di appena il 5,5%, ed entrambi i corpi celesti saranno piuttosto bassi sull’orizzonte.

Nonostante ciò il "bacio" che ci attende sarà - tempo permettendo - perfettamente visibile anche a occhio nudo, e ci regalerà una sorpresa che promette di aggiungere a questo evento celeste un fascino speciale.

©Stellarium - cielo del 5 settembre ore 20:15 circa

Pioggia di stelle cadenti incornicia il "bacio" Luna-Venere

Si preannuncia come uno "spettacolo nello spettacolo" quello che le epsilon Perseidi si preparano a regalarci il 5 settembre. Questo sciame meteorico - che proprio nella notte tra il 5 e il 6 settembre raggiungerà il picco - farà infatti da cornice alla romantica effusione tra Luna e Venere.

Si tratta di un gruppo di meteore notoriamente considerato di lieve entità, visto che mediamente ci regala 5/6 fiammate ogni ora. Nonostante presentino uno ZHR in genere piuttosto modesto però, negli ultimi anni queste stelle cadenti sono riuscite a stupirci con improvvisi exploit. Sarà così anche quest'anno? Le epsilon Perseidi 2024 si presentano nelle migliori condizioni, con un disturbo lunare ridottissimo e un radiante che sarà osservabile per tutta la notte, raggiungendo la maggiore altezza a oltre 80° sull'orizzonte.

Come vedere il doppio spettacolo

Come sempre accade quando parliamo di fenomeni celesti, i migliori punti di osservazione sono quelli che consentono di godere di un'ampia area di cielo e che si trovano lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città.

Coloro che non vogliono perdersi il doppio spettacolo potranno così scegliere luoghi sufficientemente bui, e - dopo aver ammirato il "bacio" Luna-Venere nella luce del crepuscolo - trattenersi un po' per non perdere le epsilon Perseidi, che promettono di dare il meglio di sé nelle prime ore della notte.