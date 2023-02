Gli anziani gestiscono meglio le situazioni di stress nella quotidianità

Con l’avanzare degli anni le persone imparano ad affrontare e gestire le situazioni di stress in maniera più calma e pacata. Lo dimostra un recente studio scientifico basato sui dati raccolti dal National Study of Daily Experiences (NSDE) che ha indagato le reazioni delle persone di varie età alle situazioni di stress quotidiane.

Essere meno stressati migliora la vita

Lo stress, soprattutto quando si protrae nel tempo, è un pessimo alleato della salute dell’organismo. Quando ci si sente sopraffatti dai problemi della quotidianità o non si è in grado di gestire le difficoltà in maniera serena aumenta il rischio di sviluppare varie condizioni patologiche più o meno gravi: tra queste ci sono ansia, depressione, difficoltà digestive, malattie cardiovascolari, compromissione della memoria e della concentrazione. In sintesi, il benessere dell’organismo non è solo influenzato dalle situazioni di stress, ma anche da come noi viviamo e affrontiamo queste situazioni.

Il team di ricercatori, nello specifico, ha analizzato la vita quotidiana di oltre 3mila adulti di tutte le età per 20 anni, esaminando le reazioni emotive ai fattori di stress. Ebbene, dai risultati emerge che gli anziani riescono a gestire meglio a livello emotivo i problemi della quotidianità, mostrando comportamenti meno reattivi dal punto di vista emotivo. In poche parole, diventando anziani si impara a farsi condizionare meno dalle problematiche quotidiane, mantenendo tipicamente la calma e un maggior livello di serenità.

Insomma, il tempo gioca a nostro favore nella lotta allo stress, ma non dobbiamo scordarci che, a prescindere dall’età, è importate imparare a gestire in maniera tranquilla le vicissitudini della quotidianità per proteggere il benessere fisico ed emotivo nostro e di chi ci sta intorno.