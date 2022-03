Antartide, il ghiaccio marino ai minimi: il nuovo allarme

Le temperature anomale raggiunte in Antartide cominciano a preoccupare. Il cambiamento climatico, infatti, ha fatto registrare una media tra i 20° e 30° C che potrebbe innescare una vera e propria catastrofe con lo scioglimento dei ghiacciai.

Allarme in Antartide: ghiacciai marini ai minimi storici

La pandemia da Covid-19 e la guerra russo-ucraina hanno catalizzato l'attenzione dei media in tutto il mondo, ma ciò non ha messo fine alle problematiche legate al riscaldamento globale. Il clima "impazzito" continua a provocare danni che in alcuni casi potrebbero diventare catastrofici. E' il caso dell'Antartide e del Polo Nord dove si registrano temperature al di sopra della media stagionale con medie di 20° e 30° gradi.

Dati allarmanti come ha sottolineato il climatologo francese Gaétan Heymes, esperto di ingegneria previsionale e nivologia del Servizio meteorologico e climatico nazionale. Proprio Heymes sui social ha condiviso una mappa del progetto Global and Regional Climate Anomalies – NCEP Global Forecast System and Reanalysis gestito dalla collega tedesca Karsten Haustein - illustrando come si registrano temperature troppo calde lungo la costa del Polo Sud. La colonnina di mercurio, inftti, segna anomalie di circa 20° - 30° C superiori alla temperatura stagionale che causa lo scioglimento dei ghiacciai con il pericolo di innalzamento livello del mare.

L'anomalie de température atteint +30 à +35°C actuellement sur le plateau de l'Antarctique de l'est. Concordia au Dôme C a établi un nouveau record absolu de température élevée, tous mois confondus : -12,2°C, contre -13,7°C le 17 décembre 2016. Données depuis 2005. pic.twitter.com/wq97TE1s4n — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) March 18, 2022

L'allarme lanciato da Gaétan Heymes non è da sottovalutare visto che il ghiaccio marino antartico solo quest'anno ha perso circa 2 milioni di chilometri quadrati. Si tratta del dato più basso mai registrato dalle registrazioni satellitari. La diminuzione è sicuramente legata al riscaldamento globale, ma anche alla variabilità naturale come sottolineato dall'indagine condotta dalla National Snow and Ice Data Center (Nsidc) statunitense . Walt Meier, ricercatore senior presso l'Nsidc, ha spiegato come questi dati minimi del ghiaccio marino sia anche stati causati dal forte vento che ha spinto il ghiaccio fuori dal Mare di Ross.

Il ghiacciaio Thwaites perde ogni anno 250 miliardi di tonnellate di massa

La situazione in Antartide è da tenere sotto controllo anche per la presenza del ghiacciaio Thwaites denominato "Doomsday Glacier" ossia "il ghiacciaio del giorno del giudizio". Lo scioglimento del colosso di ghiaccio preoccupa e non poco considerando che, qualora dovesse sciogliersi, comportorebbe un innalzamento del livello del mare di 3 metri.

Una vera e propria catastrofe visto che il livello del mare andrebbe a inabissare diverse isole nel Pacifico, varie regioni costiere e città affacciata sull'acqua. Uno scenario davvero allarmante considerando che il ghiacciaio Thwaites, ogni anno, perde 250 miliardi di tonnellate di massa.