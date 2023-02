Alluvioni in Nuova Zelanda: 4 morti e gravi danni ad Auckland. VIDEO

Piogge torrenziali, inondazioni improvvise, frane che hanno causato gravi danni a case e strade: è questo lo scenario da incubo vissuto nei giorni scorsi dalla Nuova Zelanda, che è stata investita da un’ondata record di maltempo. Lo scorso weekend, secondo quanto riporta Il Post, è caduta la stessa quantità di pioggia che normalmente cade in tutta l’estate: solamente sabato sono stati registrati 249 millimetri di pioggia. E oltre ai gravi danni materiali, tragico è anche il bilancio delle vittime: sono infatti almeno quattro le persone che sono morte a causa della alluvioni.

Alluvioni in Nuova Zelanda: le immagini shock

La perturbazione che si è abbattuta sulle isole all’altro capo del Pianeta è la peggiore dal 1985, quando a morire furono tre persone e ci furono gravissimi danni materiali. Questo weekend la zona più colpita è stata quella della città di Auckland, dove almeno settanta case sono state chiuse o evacuate a causa degli allagamenti e delle frane. Scioccanti sono le immagini di alcune di queste case, rimaste praticamente in bilico sugli strapiombi creati dalle frane stesse. Sono almeno 5mila gli edifici ad aver subito danni in tutto il Paese.

Alluvioni in Nuova Zelanda: ancora allerta

E mentre si continuano a contare i danni e a mettere in sicurezza le zone più colpite, l’incubo per Auckland sembra non essere ancora finito: le previsioni meteo parlano infatti di una nuova perturbazione in arrivo, ed è stato dichiarato lo stato di emergenza con i funzionari che hanno chiuso le scuole e consigliato di lavorare da casa.