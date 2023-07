Catastrofica alluvione negli Stati Uniti, le immagini del disastro. VIDEO

Una violenta alluvione ha devastato lo Stato del Vermont negli Stati Uniti, colpendo in particolare la capitale Montpelier. Sulla città sono caduti solamente lunedì 134 millimetri di pioggia, causando l’aumento del livello di diversi corsi d’acqua che hanno superato alcune dighe e allagato varie zone della città. Secondo le informazioni pubblicate dalla Cnn, almeno 200 persone sono state portare in salvo dai soccorritori, mentre migliaia tra case e negozi sono finiti sott’acqua in tutto lo Stato. Le precipitazioni hanno colpito in modo violento anche altre aree del Paese, causando una vittima nello Stato di New York.

Alluvione in Vermont: “Danni catastrofici”

La situazione a Montpelier è migliorata, e adesso inizia la complessa opera di pulizia e ricostruzione della città. Il governatore del Vermont, Phil Scott, ha descritto l’alluvione come “storica e catastrofica”. Alla popolazione in zona è stato consigliato di bollire l’acqua prima di consumarla, per paura che gli allagamenti possano averla contaminata. Jennifer Morrison, responsabile della sicurezza dello Stato, ha descritto la situazione come una “crisi assoluta”, sottolineando come siano necessari anni - se non decenni - per porre rimedio alla distruzione causata dalla furia dell’acqua. In alcune aree del Vermont la situazione è perfino peggiore di quella del 2011, quando la tempesta tropicale Irene investì la zona uccidendo sei persone.