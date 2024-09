Meteo: allerta rossa in Emilia Romagna per il 20 settembre: timori per i fiumi e scuole chiuse, ecco dove

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo rossa in Emilia Romagna per venerdì 20 settembre, dopo una giornata drammatica. Si continuano a monitorare i corsi di fiumi e torrenti da Bologna a Ravenna, passando per Imola, Faenza e Forlì. Ecco tutti i dettagli dell'allerta e le ultime raccomandazioni fatte alla popolazione che sta vivendo, soprattutto in Romagna, ore di grande difficoltà. Molti fiumi sono già esondati. Diversi paesi sono stati completamente allagati e numerosi salvataggi sono stati compiuti in elicottero.

Allerta meteo rossa Emilia Romagna: rischio idraulico e idrogeologico, si teme per i fiumi

Attraverso l'ultimo bollettino della Protezione Civile è stata emanata nuova allerta meteo rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna, per venerdì 20 settembre 2024, nelle zone: costa romagnola, pianura bolognese, bassa collina e pianura romagnola. L'allerta è rossa anche per rischio idrogeologico nelle zone denominate: costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola, montagna bolognese, collina bolognese, alta collina romagnola ed infine montagna romagnola.

#Maltempo. Oltre 350 mm di #pioggia caduta, 4 bacini interessati tra Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, più di 1000 persone evacuate in via precauzionale. Confermata #allertarossa anche domani venerdì 20 settembre in Romagna e nel Bolognese.

In allerta arancione per rischio idraulico ci sono, invece, sempre in Emilia Romagna, le zone: montagna bolognese, collina bolognese, alta collina romagnola e montagna romagnola. Sempre in arancione, ma per rischio idrogeologico, vi sono la montagna Emilia centrale e la collina dell'Emilia centrale.

In allerta gialla per rischio idraulico, invece, vi sono: montagna Emilia centrale, pianura reggiana, pianura modenese, pianura reggiana di Po e collina emiliana centrale. A rischio temporali - sempre allerta gialla - nella giornata di venerdì 20 settembre, vi sono le zone denominate:

Montagna emiliana centrale,

Costa ferrarese,

Costa romagnola,

Collina emiliana centrale,

Pianura bolognese,

Bassa collina e pianura romagnola,

Montagna bolognese,

Collina bolognese,

Alta collina romagnola,

Montagna romagnola,

Pianura ferrarese

A far paura sono soprattutto fiumi e torrenti. Per la giornata di venerdì 20 settembre sono previste precipitazioni deboli sull'Appennino orientale, ma tenendo in considerazione le elevate precipitazioni cumulate e quelle previste sulle aree montane centro-orientali si manterranno livelli idrometrici sostenuti nei tratti montani dei corsi d'acqua e diffuse condizioni di criticità idrogeologica.

❌️ #Maltempo #EmiliaRomagna, ricerche in corso in loc. Traversara per 2 persone segnalate come disperse. Evacuate con 3 elicotteri dei #vigilidefuoco oltre 30 persone bloccate in casa dopo la rottura dell'argine del Lamone, nel video uno dei salavataggi [#19settembre 16:30] pic.twitter.com/9ea7O6NlqI — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2024

A quanto pare si prevede un lento esaurimento delle piene in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centro-orientale. Sembra, infine, che le criticità idrauliche e idrogeologiche arancioni e rosse sul bolognese e sulla Romagna saranno dovute ancora alle gravi problematiche già presenti sul territorio in queste ultime ore. I fiumi continueranno comunque ad essere tenuti sotto stretto controllo. Il torrente Tiepido ad esempio, rimane sopra la soglia rossa di circa 7 cm, nel modenese. Rimangono sopra la soglia di allerta arancione, invece, il Panaro a Ponte Sant'Ambrogio e Navicello ed il Secchia a Ponte alto. Il livello è ancora in aumento invece a Ponte Bacchello, per quanto riguarda il Secchia, ed a Bomporto e Camposanto per quanto riguarda il Panaro.

Scuole chiuse il 20 settembre? Ecco dove

Ecco i provvedimenti già previsti. Le scuole della provincia di Ravenna rimarranno chiuse anche venerdì 20 settembre, a causa del persistere del maltempo. La decisione, presa dopo la sospensione delle attività odierne, riguarda tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Stessa decisione presa a Faenza e nei comuni di: Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme. La situazione meteo, ancora critica, ha portato le autorità a prolungare la chiusura.

Anche nelle Marche, si prevedono chiusure simili, con città come: Osimo e Falconara già interessate, mentre Camerano estenderà la sospensione delle attività fino a sabato 21 settembre.