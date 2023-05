Allerta meteo in Italia: avviso di triplice allerte rossa, arancione e gialla per il 14 maggio: le regioni a rischio

L'ondata di maltempo continua ad interessare l'Italia con la Protezione Civile che ha emesso un triplice bollettino di allerte meteo in diverse regioni del paese. Scatta l'allerta rossa, arancione e gialla da Nord a Sud nella giornata di domenica 14 maggio 2023. Ecco le zone e regioni a rischio.

Allerta rossa e arancione il 14 maggio in Italia: Emilia Romagna a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato allerta rossa in Italia per domenica 14 maggio 2023. Lo stato di allerta rossa è un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione Civile in caso di fenomeni meteo diffusi, molto intensi e persistenti. L'allarme meteo è scattato in Emilia Romagna e nelle zone: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Non solo, per domenica 14 maggio scatta anche l'allerta arancione in Emilia Romagna di moderata criticità per rischio idraulico ed idrogeologico nelle seguenti zone:

Pianura ferrarese di Po e Po di volano;

Costa romagnola;

Alta collina romagnola;

Montagna romagnola;

Collina bolognese.

Allerta gialla in Italia: allarme meteo per il 14 maggio in 8 regioni

Domenica 14 maggio la Protezione Civile ha diramato anche un bollettino di allerta gialla per rischio piogge in diverse regioni dello stivale. Il passaggio della perturbazione n.4 del mese farà sentire i suoi effetti con rovesci e temporali da Nord a Sud. Ecco tutte le regioni e zone a rischio:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Campania : Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana;

: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po;

: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po; Lazio : Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti;

: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Appennino di Rieti; Lombardia : Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica;

: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Alta Valtellina, Orobie bergamasche, Valcamonica; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Attenzione anche alla allerta meteo gialla per possibile rischio idraulico in:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po;

: Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Infine per domenica 14 maggio scatta anche l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in: