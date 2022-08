Allerta meteo per maltempo per il 31 agosto: 8 regioni coinvolte, ecco quali

La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta meteo per maltempo per mercoledì 31 agosto 2022. A essere interessate sono 8 regioni. Quali? Ecco tutti i dettagli in quanto, come spesso accade, l'allerta gialla non è solo per rischio temporali, ma anche per rischio idrogeologico e idraulico sia al Nord che in alcune regioni del Centro.

Allerta meteo gialla 31 agosto: le regioni a rischio temporali

Come già accennato nel bollettino della Protezione Civile sono state incluse, per allerta rischio temporali, diverse regioni del Nord e alcune del Centro. Cosa prevede l'allerta gialla per maltempo inerente alla giornata del 31 agosto? Quali sono le zone a rischio? Dove pioverà? Le regioni presenti nell'elenco sono:

Emilia Romagna

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Toscana

Trentino Alto Adige

Veneto

Per quanto riguarda le zone coinvolte dell'Emilia Romagna, l'allerta gialla comprende:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di Volano

Montagna emiliana centrale

Pianura piacentino-parmense

Bassa collina piacentino-parmense

Montagna piacentino-parmense

Collina emiliana centrale

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Pianura reggiana di Enza e Crostolo

Alta collina piacentino-parmense

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti

Collina bolognese

Montagna bolognese

Costa romagnola

Bassa collina e pianura romagnola

Alta collina romagnola

Pianura reggiana di Po

Montagna romagnola

Per quanto riguarda la Liguria, le zone comprese sono: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro e Bacini Liguri Marittimi di Levante.



In Lombardia ci sono:

Bassa pianura centro-orientale

Bassa pianura orientale

Appennino pavese

Valchiavenna

Laghi e Prealpi orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Bassa pianura occidentale

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica



Nelle Marche le zone comprese dalla Protezione Civile sono: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3, in Piemonte: Belbo e Bormida oltre a Scrivia.

Per quanto riguarda la Toscana a rischio temporali, con fenomeni anche intensi, sono:

Arno-Costa

Isole

Valdelsa-Valdera

Valdarno Inf.

Etruria-Costa Nord

Etruria

Serchio-Costa

Serchio-Lucca

Versilia

Nel Trentino Alto Adige ad essere interessata è solamente la Provincia Autonoma di Trento mentre in Veneto ci sono:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Basso Piave

Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza

Lemene e Tagliamento

Piave pedemontano

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Alto Piave

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco

Basso Adige

Allerta meteo rischio idrogeologico e idraulico: quali zone?



Compresi nell'allerta meteo per il rischio idrogeologico ci sono la Lombardia e il Trentino Alto Adige mentre a rischio idraulico solo la Lombardia.

⛈ Piogge e temporali, da oggi pomeriggio, al Nord e parte del Centro. 🔔🟡 Per la giornata di domani, mercoledì #31agosto, prevista #allertaGIALLA in 8 regioni. Leggi l'avviso meteo del #30agosto 👉 https://t.co/qcfwUNjwxa#protezionecivile pic.twitter.com/lhmk58bmUj — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) August 30, 2022

Previsioni meteo per il 31 agosto 2022: che tempo farà?

La giornata di mercoledì 31 agosto, secondo le ultime previsioni meteo, sarà piuttosto stabile in Sardegna e Sicilia e per lo più soleggiata. Sul resto d’Italia il tempo sarà invece estremamente varabile e instabile. Al mattino vi potranno essere nubi sparse con piogge e temporali in Toscana, Liguria di levante, Lombardia e Nord-Est così come già accennato nell'allerta meteo gialla. Nel pomeriggio temporali e acquazzoni si sposteranno su Alpi, est Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e per finire gran parte delle zone interne del Centro-Sud.