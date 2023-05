Allerta meteo in Italia per sabato 27 maggio: rossa in Emilia Romagna e gialla nel resto del paese

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerte meteo per sabato 27 maggio 2023: allerta rossa in Emilia Romagna e gialla in diverse regioni dello stivale. Scopriamo tutte le zone a rischio.

Meteo Emilia Romagna: ancora allerta rossa dopo l'alluvione

Non c'è pace in Emilia Romagna ancora in piena allerta meteo. Dopo l'allerta meteo dei giorni scorsi, anche per la giornata di sabato 27 maggio 2023 la Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta rossa. Ricordiamo che l'allerta rossa viene comunicata come grave pericolo per la sicurezza della persona e con possibili perdite di vite umane e con possibili effetti estesi e gravi.

Il rischio di elevata criticità in Emilia Romagna è stato emesso come allerta rossa per rischio idraulico nelle seguenti zone: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.



Allerta gialla per maltempo in Italia il 27 maggio in 5 regioni: ecco dove

La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per sabato 27 maggio 2023 in diverse regioni dello stivale. Prosegue l'ondata di pioggia e maltempo in buona parte del paese alle prese con un mese di maggio davvero piovoso. L'allarme piogge è stato lanciato in 5 regioni e nelle seguenti zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano.

Non solo, sabato 27 maggio la Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla anche per rischio idraulico in:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Infine attenzione anche al possibile rischio idrogeologico con tanto di allerta comunicata nelle regioni e zone: