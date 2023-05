Allerta meteo in Italia per il 22 maggio: rossa e arancione in Emilia Romagna e gialla in altre zone del paese

Nuova allerta meteo in Italia per lunedì 22 maggio 2023. La Protezione Civile ha diramato un triplice bollettino di allerte meteo: rossa e arancione in Emilia Romagna e gialla nel resto del paese. Ecco le regioni e zone a rischio.

Maltempo in Emilia Romagna per il 22 maggio: allerta rossa e arancione con scuole chiuse

Non c'è pace in Emilia Romagna piegata da giorni dal maltempo e da una terribile alluvione che ha fatto registrare più di 36mila cittadini sfollati e 14 morti. La Protezione Civile ha emesso anche per lunedì 22 maggio 2023 uno stato di allerta meteo rossa in tutta la regione per rischio idraulico e idrogeologico. Ecco le zone interessate dall'allarme meteo:

Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti,

Costa romagnola,

Bassa collina e pianura romagnola,

Collina bolognese,

Alta collina romagnola.

Scuole chiuse in Emilia Romagna? In alcune città e zone si torna tra i banchi di scuola ad eccezione di Ravenna, uno dei comuni maggioramente colpito dall'alluvione. Scuole chiuse anche a Faenza e in tutti gli altri cinque comuni dell’Unione della Romagna Faentina: Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Intanto sempre in Emilia Romagna scatta l'allerta meteo arancione per rischio idraulico nelle zone di: Pianura modenese di Secchia e Panaro.

Meteo, scatta allerta gialla in Italia per il 22 maggio: ecco dove

Allerta meteo gialla in Italia per lunedì 22 maggio 2023. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allarme meteo piogge in diverse regioni dello stivale. Ecco dove:

Abruzzo : Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno;

: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lombardia : Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche;

: Laghi e Prealpi orientali, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche; Marche ;

; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Lo stato di allerta meteo gialla è stato emesso anche per ordinaria criticità per rischio idraulico nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Collina bolognese, Alta collina romagnola;

: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Collina bolognese, Alta collina romagnola; Lombardia : Bassa pianura orientale;

: Bassa pianura orientale; Piemonte : Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura;

: Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura; Sardegna : Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura;

: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Infine da non sottovalutare l'allerta meteo per rischio idrogeologico diramata nelle regioni: